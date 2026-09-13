Un homme parcourt 800 km chaque week-end pour chercher son chat perdu sur une aire d’autoroute, retrouvé après 3 mois

Dans la nuit du 11 au 12 mai, lors d’une pause sur une aire d’autoroute de Narbonne, le chat de Clotaire s’était échappé, laissant le trentenaire dévasté par sa disparition. Mais le Lyonnais n’a jamais perdu l’espoir de le retrouver et n’a pas hésité à parcourir 800 km chaque week-end afin de le rechercher. Une détermination sans borne qui a porté ses fruits puisque Petit Coeur est de retour chez lui après 3 mois passés loin de son domicile.

Alors qu’il se rendait dans sa résidence secondaire située à Narbonne-Plage, dans la nuit du 11 au 13 mai 2026, Clotaire, un Lyonnais d’une trentaine d’années, a fait une pause sur une aire d’autoroute. C’est là que son chat, Petit Coeur, qu’il avait emmené dans son voyage, a fugué, sans doute effrayé par le bruit, comme l’expliquait son maître au média Le Progrès . « Il a eu peur », racontait-il avant d’ajouter « j’ai passé quatre jours à le chercher. En vain ».

« Je n’ai jamais cessé de le chercher »

Désespéré face à la disparition de son fidèle compagnon, auprès de qui il vivait depuis 14 ans, le jeune homme n’a pourtant pas baissé les bras. « Je l’ai récupéré quand j’avais 18 ans, j’en ai 32 aujourd’hui ». Il n’a pas hésité à retourner sur place, sur l'aire d’autoroute de Vinassan-Narbonne Nord, parcourant chaque week-end, 800 km aller-retour entre son domicile de Lyon 3e et le département de l’Aude.

« Pendant trois mois, je n’ai jamais cessé de chercher mon chat. Chaque vendredi ou samedi après mon travail, je prenais la route pour Narbonne, afin de poursuivre les recherches pendant tout le week-end, soit environ 800 km aller-retour chaque semaine », expliquait Clotaire.

Une aide inespérée

Mais dans ses recherches, il a pu compter sur une aide inattendue, celle de Dominique de l’association Charly’s Angels . Clotaire confiait que celle-ci lui avait apporté « une aide extraordinaire. Elle se rendait sur l’aire pratiquement chaque jour pendant la semaine pour nourrir et surveiller les chats. Malgré son travail et ses propres contraintes, elle est restée à mes côtés pendant les recherches et pouvait passer deux heures avec moi sur place ».

Aujourd’hui, après 3 mois de recherches intensives, Petit Coeur est enfin de retour à la maison, sain et sauf, pour le plus grand bonheur de son maître. « Je suis heureux. Cette histoire est aussi l’occasion pour moi de rendre hommage à Dominique et à l’association Charly’s Angels, qui s’occupe de nombreux chats présents sur cette aire d’autoroute. J’ai découvert au cours de ces trois mois une réalité qui m’a beaucoup touché : plusieurs chats vivent encore dehors sur cette aire ».