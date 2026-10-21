Laissée dans le froid et sans nourriture, cette chatte de 12 ans étonne le refuge dès son deuxième jour (vidéo)

Retrouvée abandonnée dans sa caisse de transport, Alani, une chatte rousse de 10 à 12 ans environ, a été accueillie au NAWS de Mokena, dans l'Illinois (États-Unis), où elle a fait la connaissance de Fran. Son histoire, relayée par PetHelpful , tient en un contraste saisissant : un corps affaibli, mais une minette qui bavarde avec tous ceux qui croisent sa route…

Il suffit parfois d'une caisse de transport posée quelque part pour résumer tout un abandon. C'est dans la sienne qu'Alani a été découverte, dénutrie, ayant froid et infestée de puces. On ignore qui l'a laissée là, et quand. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'au NAWS, elle a croisé Fran, une bénévole du refuge, et que, dès ce jour-là, la petite chatte rousse s'est comportée en véritable papillon social.

Sur ses réseaux sociaux, Fran donnait chaque jour des nouvelles de sa protégée bavarde, et ses abonnés ne se lassaient pas de suivre cette convalescence pas à pas. Ce qui a pu pousser quelqu'un à laisser cette boule de poils seule dans sa caisse, au moment où elle avait le plus besoin d'aide, restera sans doute un mystère… L'essentiel, désormais, c'est qu'elle soit en sécurité et entourée.

© @franflight / TikTok

Bavarde dès le 2 e jour

Au 2e jour seulement après son arrivée, Alani bavardait déjà avec sa nouvelle amie et semblait lui faire confiance. Fran a beau avoir une douceur que n'importe quel animal apprécierait, voir cette rescapée se montrer aussi affectueuse, malgré ce que les humains lui avaient déjà fait subir, a de quoi inspirer.

Le lendemain, au 3e jour, Alani donnait l'impression d'être une tout autre chatte. Emmitouflée dans un pull douillet qu'elle portait avec assurance, elle paraissait avoir vite compris que ses amis du NAWS étaient là pour l'aider.

Encore quelques forces à reprendre

Côté santé, les nouvelles étaient plutôt rassurantes, puisque son bilan sanguin était revenu excellent. Alani restait toutefois dénutrie et assez faible, ce qui lui valait de demeurer en observation encore un petit moment.

Depuis, la minette reprend des forces jour après jour, et le moment où elle sera prête à rejoindre une famille pour la vie ne devrait plus tarder.

© @franflight / TikTok

Une famille pour ses vieux jours

À 10 ou 12 ans, cette senior n'est plus toute jeune, mais elle déborde d'une joie de vivre que bien des jeunes chats cherchent toute leur existence. Celui ou celle qui lui ouvrira sa porte devra tout de même s'armer de patience, car l'arrivée dans un nouveau foyer comporte souvent quelques cahots, surtout pour un chat âgé : il peut lui falloir plusieurs jours avant d'oser explorer la maison ou d'approcher les autres membres de la famille.

Avec une minette aussi sociable, il n'est toutefois pas exclu qu'elle s'attache tout de suite à ceux qui lui offriront une seconde chance. Quoi qu'il en soit, grâce à Fran, son avenir n'a jamais semblé aussi lumineux…

© @franflight / TikTok

L’info Woopets - Comment faciliter l’arrivée d’un chat âgé à la maison ?

Accueillir un chat âgé comme Alani, c’est lui offrir une nouvelle chance de vivre paisiblement, entouré d’amour et de douceur. Voici quelques conseils pour faciliter son adaptation :

Offrez-lui un coin calme et douillet où il pourra se reposer en toute sécurité ;

Respectez son rythme et laissez-le explorer sans le brusquer ;

Gardez ses habitudes alimentaires pour limiter le stress ;

Facilitez son quotidien avec une litière à rebords bas et des gamelles accessibles ;

Privilégiez la douceur et laissez-le venir chercher les câlins ;

Surveillez sa santé et prévoyez un bilan vétérinaire.

Le plus important : un chat âgé n’a pas besoin de bouleverser ses habitudes pour être heureux. Il a surtout besoin de sécurité, de respect et d’une présence bienveillante. Offrez-lui le temps de s’adapter, et il pourra vous offrir en retour une magnifique relation de confiance !