Une femme descend de son jet-ski pour sauver un chaton piégé au pied d’un pilier de pont (vidéo)

Pris au piège au pied d’un pont cerné par les flots, un chaton tuxedo a eu la chance de croiser la route d’une femme venue à son secours en jet-ski. Après l’avoir tiré de ce mauvais pas, celle-ci a pris une décision qui va définitivement changer la vie du petit félin : elle a choisi de l’adopter.

« Nous avons sauvé une vie hier… Et j'ai un chaton maintenant ! » , peut-on lire dans un post Instagram de Jessica Stewart, alias « @j.dynae.s ». Passionnée de jet-ski, cette dernière s'est, en effet, servie du sien pour porter secours à un petit félin en détresse,. Elle ne s'est d'ailleurs pas contentée de le sauver, puisqu'elle en a officiellement fait le nouveau membre de sa famille, rapportait Pawsome Pets via Yahoo! .

La scène a été filmée par l'amie de Jessica Stewart qui était à ses côtés lors de ce sauvetage.

Le chaton en question s'était retrouvé pris au piège à la base de l'un des gigantesques piliers du pont Brooks, à Fort Walton Beach dans l'Etat de Floride (Etats-Unis). Personne ne sait comment il était arrivé là, mais il fallait lui venir en aide le plus vite possible.

Le malheureux petit quadrupède n'avait nulle part où aller ; son emplacement était complètement cerné par les flots.

Jessica Stewart s'est donc approchée prudemment du pilier du pont, puis est descendue de son jet-ski pour rejoindre le chaton. Elle a pu se saisir de celui-ci sans la moindre difficulté, puis l'a emmené à bord pour le ramener à la maison et prendre soin de lui.



j.dynae.s / Instagram

Jessica a adopté le chaton qu'elle a sauvé

Le chaton tuxedo, dont on ne connaît pas encore le nom, était ravi de se retrouver enfin au sec, au chaud et en sécurité chez sa bienfaitrice. Dans la vidéo, on peut effectivement le voir emmitouflé dans une couverture, puis savourer un bon repas avant de recevoir les caresses de sa sauveuse.



j.dynae.s / Instagram

L'autre excellente nouvelle pour le rescapé à vibrisses est que Jessica Stewart a annoncé sa décision de l'adopter.

Voici la vidéo qu'elle a partagée sur Instagram le 13 septembre 2026 :