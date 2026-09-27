Votre chat sait parfaitement quand vous êtes en colère, selon cette étude

On les imagine parfois indifférents à nos états d’âme… et pourtant, nos chats semblent bien plus attentifs à nous qu’ils n’en ont l’air ! Des chercheuses américaines ont en effet observé qu’ils pouvaient réagir à nos expressions faciales, notamment lorsqu’elles deviennent plus négatives. Alors, votre petit félin aurait-il remarqué votre mauvaise humeur avant même que vous ne disiez un mot ?

Avez-vous déjà eu l’impression que votre chat savait quand vous étiez de bonne humeur ou, au contraire, quand quelque chose n’allait pas ? Cette intuition a justement intéressé 2 chercheuses de l’Oakland University (Michigan, États-Unis), Moriah Galvan et Jennifer Vonk, qui ont cherché à savoir si les chats étaient capables de distinguer certains signaux émotionnels humains. Dans leur étude, publiée dans la revue Animal Cognition* sous le titre « Man’s other best friend: domestic cats (Felis silvestris catus) and their discrimination of human emotion cues », elles ont ainsi observé la réaction de chats face à différentes expressions et vocalisations humaines.

2 expériences pour décoder nos émotions

Pour cela, ces 2 chercheuses ont mis en place 2 expériences permettant d’observer différentes formes de signaux émotionnels humains. Dans la première, les chats étaient confrontés à des expressions faciales et des postures exprimant la joie ou la colère, présentées par leur propriétaire ou par une personne inconnue, sans aucun indice vocal. Cette expérience permettait notamment d’explorer leur capacité de reconnaissance faciale.

Dans la seconde, elles se sont concentrées sur la voix : les chats entendaient une conversation entre leur propriétaire et une personne inconnue, exprimant des émotions positives ou négatives. Une approche particulièrement intéressante en éthologie féline, car elle permet d’observer comment nos compagnons réagissent à différents éléments de notre communication.

Que comprennent réellement les chats de nos émotions ?

Les résultats de ces 2 expériences ont mis en évidence une sensibilité modérée chez les chats à certains indices émotionnels, particulièrement lorsqu’ils sont exprimés par leur propriétaire. Dans la première expérience, par exemple, les petits félins passaient davantage de temps auprès de leur propriétaire lorsque celui-ci affichait une expression joyeuse plutôt qu’une expression énervée. Ils semblent donc capables de distinguer certains signaux associés à des émotions positives ou négatives, qu’il s’agisse de notre voix, de notre visage, de notre posture ou plus largement de notre comportement.

Cela ne signifie pas pour autant qu’ils comprennent nos émotions comme nous les comprenons : leurs réactions restaient relativement discrètes et l’étude ne permet pas de parler d’une véritable compréhension émotionnelle humaine. Elle apporte toutefois un éclairage intéressant sur la cognition interspécifique et vient nuancer l’image du chat totalement indifférent à son humain. En résumé, même lorsqu’il vous regarde avec son air parfaitement impassible, votre petit félin n’est peut-être pas aussi indifférent à votre humeur qu’il en a l’air !

* Galvan M, Vonk J., « Man's other best friend: domestic cats (F. silvestris catus) and their discrimination of human emotion cues. », Animal Cognition, 2016 Jan;19(1):193-205.