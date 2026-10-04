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Ce chat de 11 ans ne fait presque plus sa toilette seul et cherche une famille pour prendre soin de lui

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Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
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Fin 2025, l’association Paroles de Chats (86, Vienne) a sauvé 2 félins de la rue nommés Mario et Luigi. Malheureusement, ce dernier est mort quelques mois plus tard. Son compagnon d’infortune malade, très maigre, sale et couvert de bourres de poils, s’est accroché avec l’aide de ses bienfaiteurs. Aujourd’hui dans un état stable, Mario cherche une famille d’adoption prête à lui offrir le meilleur départ dans la vie.

Illustration : "Ce chat de 11 ans ne fait presque plus sa toilette seul et cherche une famille pour prendre soin de lui"
© Association Paroles de Chats

« À 11 ans, Mario porte encore sur lui les traces d’une vie difficile », nous confie l’association Paroles de Chats, basée à Coussay-les-Bois. L’ex-va-nu-pattes a connu les affres de l’errance avec un compagnon d’infortune, Luigi, décédé quelques mois après leur sauvetage des suites d’une leucose.

Mario, qui s’est accroché de toutes ses forces à la vie, est arrivé dans un état alarmant. En plus d’être particulièrement maigre, sale et couvert de bourres de poils, le félin souffre d’un coryza chronique et du virus de l'immunodéficience féline (FIV). Il a également subi une extraction de dents pour soulager ses problèmes bucco-dentaires.

Illustration de l'article : Très maigre, sale et malade lors de son sauvetage, ce chat de 11 ans cherche une famille

© Association Paroles de Chats

Mario « profite d’un quotidien beaucoup plus serein »

« Aujourd’hui, Mario est heureusement stable. Il connaît encore des hauts et des bas, mais les consultations vétérinaires sont désormais moins fréquentes et il profite d’un quotidien beaucoup plus serein », explique l’association à notre rédaction.

Sensible et méfiant au premier abord, le matou a besoin de temps pour accorder sa confiance et s’adapter à un nouvel environnement. Dès qu’il accepte de vous ouvrir les portes de son cœur, vous découvrez un petit compagnon affectueux et attachant.

Ce qu’il apprécie particulièrement ? Les séances de brossage, car il ne fait pratiquement plus sa toilette seul. « Pour Mario, nous recherchons une vie exclusivement en intérieur, dans un environnement calme et sécurisant. Il peut vivre avec d’autres chats, mais il n’apprécie pas les chiens, conclut notre interlocutrice, après avoir connu la rue, la maladie et la perte de son compagnon Luigi, Mario mérite aujourd’hui quelque chose de beaucoup plus simple : un foyer calme, de la douceur, des soins adaptés et surtout une famille qui acceptera de lui laisser le temps de faire confiance. »

Illustration de l'article : Très maigre, sale et malade lors de son sauvetage, ce chat de 11 ans cherche une famille

© Association Paroles de Chats

Pour plus de renseignements sur Mario et la procédure d'adoption, merci de contacter directement l'association Paroles de Chats.

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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