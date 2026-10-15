Vous souvenez-vous de Bubble, ce chaton en détresse sauvé en Crète par une vacancière du Nord ? Après des semaines d'organisation et plusieurs appels à l'aide, la boule de poils a enfin pu quitter son île natale. Lundi 12 octobre 2026, le petit félin a en effet atterri à l'aéroport de Lille-Lesquin, où Marlène, celle qui lui avait porté secours cet été, l'attendait...

Parfois, un souvenir de vacances ne tient pas dans une valise. Marlène, mère de 3 enfants originaire de Montigny-en-Ostrevent (Nord), en sait quelque chose : lors de son séjour en Crète cet été, elle a croisé la route de Bubble, un chaton âgé d'à peine 6 semaines et en détresse. Comme le raconte actu.fr, elle a décidé de lui venir en aide, sans pouvoir toutefois le ramener immédiatement avec elle en France.

Un appel sur Facebook et des semaines de démarches

En août, elle a donc lancé un appel sur un groupe Facebook d'entraide dédié aux vacances en Crète, dans l'espoir de dénicher un voyageur prêt à accompagner le petit félin jusqu'en France, idéalement sur un vol à destination de Lille. C'est par ce biais que Pascal et Martine l'ont contactée pour lui proposer de ramener le chaton. D'autres personnes avaient aussi offert leur aide, mais certaines atterrissaient à Paris, bien trop loin pour la Nordiste.

Restait à régler une montagne de formalités. Avant de prendre l'avion, Bubble devait être vacciné et identifié par puce électronique ; il fallait aussi un vol direct, sans correspondance, assuré par une compagnie acceptant les animaux. Initialement prévu en septembre, le départ a dû être repoussé au mois d'octobre. Comme l'explique Marlène :

« Il y avait beaucoup de démarches à effectuer et de règles à respecter. On ne peut pas ramener comme ça un animal trouvé pendant ses vacances »

Pendant ce temps, le minou a été confié à un couple d'Anglais installé en Crète, habitué à prendre soin des nombreux chats abandonnés sur l'île, qui l'a hébergé gracieusement pendant plusieurs semaines. Pascal et Martine, eux, ont suivi les préparatifs de près, demandant dès le début de leur séjour à rencontrer le chaton et sa famille d'accueil. « Ils ont été très gentils. Ils m’ont envoyé des photos, alors qu’ils n’étaient pas obligés de le faire », confie Marlène.

© Aéroport de Lille / Facebook

Le couple de vacanciers a ensuite récupéré Bubble pour l'accompagner jusqu'à Lille, tandis que Marlène réglait le billet d'avion de son protégé, son sac de transport et ses soins vétérinaires : environ 350 euros au total, entre les vaccins, l'identification, les consultations et le voyage. Pas vraiment le petit souvenir que l'on glisse habituellement dans ses bagages, reconnaît-elle, mais pour elle, la question ne se posait pas.

« Mais quand je croise un animal qui souffre, il faut que je l’aide. Et si je ne l’avais pas fait pour Bubble, il allait mourir. »

Un ronronnement sur les genoux

Lundi 12 octobre 2026, le personnel de l'aéroport de Lille-Lesquin, prévenu de l'arrivée du petit voyageur, a réservé un accueil chaleureux au groupe et immortalisé les retrouvailles.

© Aéroport de Lille / Facebook





Âgé désormais d'environ 3 mois, le chaton semble avoir bien supporté son périple. Marlène a même eu le sentiment qu'il l'avait reconnue : à ses yeux, quelque chose s'est visiblement passé entre eux à ce moment-là.

Sur le trajet du retour, elle a ouvert la caisse dans la voiture, le petit félin ayant déjà un long voyage derrière lui. Ce qui s'est passé ensuite l'a beaucoup touchée.

« Il est venu sur mes genoux et s’est mis à ronronner très fort. Je pense qu’il se sentait en sécurité. »

À la maison, ses 3 enfants attendaient Bubble avec impatience : récupérés après l'école, ils n'avaient pensé qu'à ça de toute la journée. Depuis son arrivée, ils ne le quittent plus d'une semelle !

Une nouvelle vie, un avenir encore en suspens

Le chaton découvre aujourd'hui son nouvel environnement et fait peu à peu connaissance avec les 2 autres chats de la famille. Si cette première étape demande du temps, l'avenir de Bubble au sein du foyer est encore incertain : le mari de Marlène est en effet réticent à l'idée d'accueillir définitivement un 3e chat.

© Aéroport de Lille / Facebook

Habituée à secourir des animaux, la Nordiste leur trouve parfois une nouvelle famille. Cette fois, pourtant, la séparation s'annonce plus délicate. « Je me suis attachée à Bubble. Il a traversé trop d’épreuves et d’aventures pour que je le confie à n’importe qui », explique-t-elle. Si elle ne peut finalement pas le garder, une personne s'est déjà dite intéressée, chez qui, assure Marlène, le rescapé serait traité comme un pacha.

Après la Crète, plusieurs semaines en famille d'accueil et un premier vol, Bubble peut enfin entamer sa nouvelle vie. Reste à savoir où elle s'écrira…