Votre chat écarte les pattes quand vous grattez la base de sa queue, mais ce n’est pas forcément un signe de plaisir

Vous avez peut-être déjà remarqué ce drôle de réflexe chez votre chat : quelques gratouilles à la base de la queue et voilà que ses pattes s’ouvrent dans le vide. Est-ce une façon de vous dire qu’il adore ça ? Ou son corps réagit-il tout simplement à cette zone particulièrement sensible ? On décrypte pour vous cette réaction.

Est-ce que votre chat se met à pétrir dans le vide ou à relever l’arrière-train lorsque vous le caressez à la base de la queue ? Rien d'étonnant à cela ! Et si c’est le cas, il y a même de fortes chances qu’il apprécie ! Cette drôle de réaction s’explique en grande partie par la sensibilité particulière de cette zone et par la manière dont le système nerveux de nos compagnons à moustaches répond à la stimulation.

Un réflexe déclenché par une zone sensible

Chez nos petits félins, la base de la queue est en effet une zone riche en terminaisons nerveuses, reliées notamment au réseau nerveux dorsal. Lorsque vous stimulez cette zone, de nombreux récepteurs sensoriels transmettent donc simultanément l’information au système nerveux.

Chez certains chats, cette stimulation provoque alors une décharge motrice : les muscles de l’arrière-train réagissent et les pattes peuvent s’écarter, se soulever ou s’étendre presque automatiquement. Le chat peut ainsi donner l’impression de « marcher dans le vide » sans réellement contrôler ce mouvement. Vous pouvez aussi observer d’autres réactions comme un dos légèrement cambré, une queue relevée, une immobilité, de l’agitation ou des ronronnements.

Un signe de plaisir ou d'inconfort ?

Attention toutefois, ce réflexe n’est pas forcément synonyme de plaisir. Pour comprendre ce que ressent votre chat, observez son langage corporel.

Si votre petit moustachu adopte une posture détendue, des oreilles naturelles, une queue calme et l’envie de rester sous votre main, vos gratouilles sont plutôt agréables. Dans ce cas, votre minou peut apprendre à associer ce contact à une interaction positive avec vous, son humain. Ce comportement peut alors s’inscrire dans une forme de comportement affiliatif, à une façon de maintenir une relation sociale positive.

À l’inverse, si vous observez des oreilles plaquées, une queue qui fouette, des vocalisations inhabituelles ou une volonté de s’éloigner, cela signifie qu’il n’apprécie pas le contact. Votre petit félin peut aussi avoir une réaction particulièrement vive en lien avec une hyperesthésie tactile, c’est-à-dire une sensibilité excessive au toucher.

Le mieux reste donc de laisser votre chat guider les caresses. Et si cette zone devient soudainement douloureuse ou provoque une réaction inhabituelle, il est préférable de demander conseil à un vétérinaire.

L’info Woopets - Quand faut-il demander conseil à un vétérinaire ?

Une réaction vive à la base de la queue n’est pas forcément préoccupante. En revanche, certains changements méritent d’être surveillés, notamment :