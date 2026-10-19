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Maltraitance animale : attachée à un poteau sans eau, une chatte de 1,8 kg secourue in extremis


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Retenue à un poteau avec un petit tas de nourriture pour seule ressource, incapable d'aller boire ou de se mettre à l'ombre, une chatte de 4 livres, soit environ 1,8 kg, a été recueillie par un refuge qui n'avait pourtant plus une place de libre. Le corps envahi par les puces, elle a été examinée dès son arrivée, et ce premier bilan a donné la mesure de ce qu'elle endurait.

Illustration : "Maltraitance animale : attachée à un poteau sans eau, une chatte de 1,8 kg secourue in extremis"
© White Oak Animal Safe Haven / Facebook

Celle que ses sauveteurs ont ensuite prénommée Butterscotch a été découverte attachée, sans possibilité de se déplacer librement, relate iHeartCats.com. Quelqu'un avait déposé un peu de nourriture près d'elle, mais elle ne pouvait ni trouver de quoi boire, ni s'abriter du soleil, ni rejoindre un endroit plus sûr, une situation d'autant plus préoccupante pour un si petit gabarit aux yeux de ceux qui l'ont trouvée.

Butterscotch allongée sur une couverture turquoise, ses yeux verts tournés vers l'objectif
© White Oak Animal Safe Haven / Facebook

Ses sauveteurs dépêchés par l'association White Oak Animal Safe Haven, basée à White Oak en Pennsylvanie (Etats-Unis), l'ont décrite comme entièrement couverte de puces. Combien de temps était-elle restée ainsi, et que lui était-il arrivé auparavant ? Le récit du refuge ne le dit pas. En revanche, une chose ne faisait aucun doute pour eux : cette petite chatte avait besoin d'un toit et de soins sans attendre.

Le refuge affichait pourtant déjà complet, et accueillir un animal de plus revenait à étirer encore des moyens limités. L'équipe a malgré tout fait de la place à cette petite femelle, l'a baptisée Butterscotch et s'est promis de tout faire pour lui offrir une vie meilleure.

Du poteau à la table d'examen

C'est lors de l'examen vétérinaire d'admission que l'ampleur du problème est apparue. Au moins 100 puces sont tombées du corps de la chatte pendant ce premier bilan. Pour les personnes qui l'entouraient, constater ce qu'un si petit animal avait porté sur lui n'a fait que renforcer leur détermination à lui offrir autre chose.

Le dos roux et ébouriffé de Butterscotch, tenue par une main sur une table blanche
© White Oak Animal Safe Haven / Facebook

Les sauveteurs ont qualifié la situation de cruelle : à leurs yeux, laisser un animal attaché sans accès à l'ombre ni à l'eau était inacceptable.

« Butterscotch méritait tellement mieux que ce qui lui est arrivé. Nous ferons tout notre possible pour qu’à partir de maintenant, elle reçoive enfin tout l’amour et les soins qu’elle mérite », peut-on lire dans un post Facebook de l'association. Répondre aux besoins immédiats de la rescapée est alors devenu sa priorité.

Le pelage roux clair de la chatte, marqué d'une zone plus sombre, à son arrivée au refuge
© White Oak Animal Safe Haven / Facebook

Une fois à l'abri, Butterscotch a pu commencer à être soignée : le traitement contre les puces a été lancé et un couchage propre et douillet l'attendait. Ele disposait désormais d'un coin chaud où se reposer, et ses bienfaiteurs se sont concentrés sur ses besoins.

Le refuge l'assure : la chatte est en sécurité et au chaud, 2 changements simples, mais importants, par rapport à sa situation précédente. L'équipe ne prétend pas pour autant que tout est réglé, puisque aucun calendrier n'a été avancé pour son rétablissement. Pour une chatte arrivée avec autant de parasites, recevoir des soins adaptés constituait toutefois une première étape essentielle.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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