3 chatons affamés sont sauvés par la police après l’alerte d’un vétérinaire sur leur extrême maigreur

3 chatons affamés ont échappé à un terrible destin grâce à l’intervention des forces de l’ordre dans une maison de Raleigh, aux Etats-Unis. Leur propriétaire a été interpellée et les minets, désormais pris en charge, reçoivent les soins dont ils avaient cruellement besoin.

A Raleigh, en Caroline du Nord (Etats-Unis), 3 chatons cachectiques et détenus dans des conditions déplorables ont été sauvés par les forces de l'ordre. Leur propriétaire, chez qui les restes de plusieurs chiens décédés ont également été découverts, a été arrêtée et devra s'en expliquer face à la justice, rapportait CBS 17 .

L'arrestation de Karen Sue Tupman, 66 ans, a eu lieu le vendredi 11 septembre 2026. Habitant une maison située dans le nord de la ville, elle avait l'intention d'accueillir des animaux supplémentaires et s'était donc rendue chez le vétérinaire pour faire examiner les siens. Le praticien ayant constaté leur extrême maigreur en avait aussitôt informé les autorités.

Ce sont les adjoints du shérif du comté de Wake qui sont intervenus. A leur arrivée sur les lieux, ils ont été frappés par les « conditions choquantes » dans lesquelles évoluaient les seuls survivants, les 3 jeunes félins en l'occurrence.

Les policiers ont trouvé les squelettes de 3 chiens enfermés dans des cages. 2 d'entre eux, qui n'ont pu être identifiés, étaient au sous-sol. Le 3e était un Yorkshire Terrier.

D'après un document officiel obtenu auprès d'un magistrat du comté, « les adjoints [du shérif] ont raconté avoir découvert une maison dans un état d’insalubrité si extrême qu’“il était impossible de décrire fidèlement ce qu’ils ont vu”. »

L’un d’eux a notamment expliqué que l’odeur était tellement insupportable qu'il en avait les larmes aux yeux. Ils ont découvert les restes d’un chien mort depuis plus d’un an. Il ne restait plus que son squelette, retrouvé au milieu d’une cage remplie d’excréments.

Le début d'un long chemin vers la guérison pour Biscuit, Waffle et Gravy

Karen Sue Tupman a été inculpée de 3 chefs d’accusation de cruauté envers les animaux ayant entraîné la mort des chiens. « Il semble que la prévenue ait soumis plusieurs animaux à des conditions de souffrance particulièrement graves, qui ont finalement conduit à leur mort », a écrit le magistrat.

Les 3 chatons, affamés et en nette insuffisance pondérale, auraient été privés de nourriture et de soins de manière délibérée, selon les autorités. Ils s'appellent Biscuit (pelage noir et blanc), Gravy (robe gris et blanc) et Waffle (tigré). Ils ont été pris en charge et sont actuellement soignés.



Wake County Sheriff’s Office

Karen Sue Tupman a été placée en détention au centre de détention du comté de Wake en attendant de comparaître devant le tribunal.