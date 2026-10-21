« Elle n'osait même pas lever la tête » : traumatisée, cette Pitbull s'illumine face à un petit garçon (vidéo)

Une famille a poussé la porte d'un refuge avec une demande toute simple : trouver un chien qui serait heureux de voir leur petit garçon. Dans l'un des box les attendait Lily, une chienne de type Pitbull qui, à son arrivée, n'osait même pas lever la tête. Ce qui s'est passé ensuite a ému tout le monde.

La scène, filmée par le refuge Paws Rescue Center, s'est jouée de part et d'autre d'une grille. Le petit garçon, venu avec sa famille pour trouver un compagnon à 4 pattes, s'est avancé vers le box à petits pas, visiblement hésitant. Mais dès que Lily l'a aperçu, la Pitbull s'est animée tout entière : sa queue s'est mise à battre, dans ce qui ressemblait fort à une joie débordante.

Quand l'enfant a posé ses doigts contre les barreaux, Lily s'est redressée pour venir effleurer doucement sa main avec son museau. L'enfant a reculé un court instant... puis il a tendu la main à nouveau. Et cette fois, il ne l'a plus retirée, rapporte Dog Time.

« Aujourd'hui, nous avons eu de nouveaux visiteurs au refuge. Ils nous ont dit qu'ils cherchaient un chien qui serait heureux de voir leur fils. Devinez qui a un nouveau maître !!! », indique l'organisation de protection animale sur Instagram.

Un coup de foudre immédiat, en somme ! Devant ce petit garçon, Lily ne tenait plus en place !

© @thepawsrescuecenter / Instagram

Des semaines pour sortir de sa coquille

La chienne noire qui bondit dans la vidéo ne ressemble guère à celle qui a franchi les portes du refuge, comme le rappelle Paws Rescue Center dans sa publication. « Quand Lily est arrivée au refuge, elle n'osait même pas lever la tête. Effrayée. Maigre. Silencieuse », peut-on lire.

Il a fallu plusieurs semaines de soins et de douceur pour que la vraie Lily se dévoile : une chienne affectueuse, un brin maladroite, que la peur avait tenue cachée jusque-là. C'est cette Lily-là, bien loin de la pensionnaire silencieuse des premiers jours, qui attendait derrière la grille le jour de la visite.

© @thepawsrescuecenter / Instagram

Des courses folles sur la pelouse

Dans la suite de la vidéo, le décor change pour le jardin, et la fête prend un tour nettement plus agité. Lily a bondi pour enlacer l'enfant, s'est jetée d'un côté puis de l'autre, avant de filer à toute vitesse à travers la pelouse, comme emportée par son élan.

Depuis, le quotidien de la famille est rythmé par les jeux, les promenades et de nombreux moments de tendresse entre la chienne de refuge et son jeune adoptant. Celle qui ne levait pas la tête à son arrivée semble avoir trouvé auprès de ce petit garçon le repère qui lui manquait.

« Nous sommes fiers de toi, Lily ! Tu as réussi ! », conclut le refuge. Et vu les cabrioles sur la pelouse, on veut bien le croire !