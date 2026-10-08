Plus de 70 chiens sauvés d'un élevage destiné à la consommation en Corée du Sud, dont des mères et leurs chiots

L’association Humane World for Animals a sauvé plus de 70 chiens d’un élevage, destinés à la consommation à Gangjin (Corée du Sud). À la suite de ce sauvetage, près de la moitié des animaux ont été transférés vers des centres de réhabilitation à Washington et à Montréal, où ils vont pouvoir commencer une nouvelle vie pleine d’amour.

Comme le rappelle People, le parlement sud-coréen a voté une loi en janvier 2024, qui interdit le commerce de la viande de chien. Elle entrera pleinement en vigueur le 7 février 2027, et prévoit une peine allant jusqu’à 2 ans de prison et une lourde amende en cas « d’élevage, d’abattage, de découpe et de vente de chiens destinés à la consommation humaine ». En mai 2026, 82 % des élevages de canidés enregistrés dans le pays pour la production de viande avaient fermé leurs portes avant l’échéance et il en restait 272.

« Pendant plus d’une décennie, nos équipes de sauvetage ont mis en lumière les agissements de ces élevages de chiens destinés à la consommation et ont été confrontées au déchirement de constater les souffrances liées à cette industrie, tout en sauvant la vie de milliers de chiens », déclare Sangkyung Lee, membre de la branche coréenne de la Humane World for Animals.

© Humane World for Animals

Plus de 70 chiens secourus

Récemment, l’association Humane World for Animals a sauvé plus de 70 toutous d’un élevage à Gangjin et a qualifié ce sauvetage de « moment incroyablement émouvant ».

« Ces 70 chiens font partie des tout derniers à souffrir dans cette industrie en déclin, et les envoyer aux États-Unis et au Canada pour commencer une nouvelle vie dans des familles aimantes représente la conclusion parfaite de notre mission de 10 ans », ajoute Sangkyung Lee.

Comme l’expliquent nos confrères, cet établissement a été signalé par un citoyen. Les autorités ont constaté plusieurs infractions et l’éleveur, âgé de 80 ans, a accepté de céder les chiens restants et de signer un engagement à quitter définitivement le secteur.

© Humane World for Animals

Un nouveau départ aux États-Unis et au Canada

Parmi les animaux secourus ce jour-là, se trouvaient des Bergers Allemands, des croisés Corgi, Husky ou encore Spitz. La moitié des rescapés ont été transférés vers des centres de réhabilitation à Washington et à Montréal. Ils y entameront leur convalescence et seront préparés pour l’adoption.

Les autres rescapés, des mères et leurs petits, les rejoindront dans quelques mois, une fois que les chiots seront en âge de voyager en avion. Loin des massacres, ces cœurs sur pattes découvriront enfin ce que signifie « faire partie d’une famille » et vivront une « vraie vie de chien ».