« Je ne changerais rien » : persuadés d'avoir adopté un chiot Labrador, ils le regardent grandir avec étonnement (vidéo)

Séduit par la photo d'un chiot au poil court et crème, un couple a adopté Buffy, persuadé d'accueillir une jeune Labrador. Au fil des mois, la chienne leur a pourtant réservé une surprise de taille… Une évolution que ses adoptants ont choisi de partager avec humour sur Instagram.

Comme le révèle Newsweek, tout est parti d'une annonce de refuge. Sur la photo, Buffy, un chiot au poil court et crème, avait aux yeux du couple des airs de Labrador. Conquis, il a décidé de l'adopter.

Mais au fil des mois, le chiot est devenu une élégante chienne... très différente. Ses oreilles, tombantes au départ, ont évolué. Sur les photos, au moins l'une d'elles se tient désormais constamment droite, un trait inattendu pour la race imaginée.

Autre détail qui saute aux yeux ? Sa truffe rose. Si la pigmentation du nez varie d'un chien à l'autre selon la génétique, les standards du United Kennel Club décrivent généralement le Labrador avec une truffe noire ou marron.

© @buffy.the.egg.slayer / Instagram

Pas un Labrador, mais aucun regret

Avec le recul, l'annonce elle-même donnait pourtant une piste. À côté de la photo de Buffy, on pouvait lire que le chiot était probablement issu de croisements inconnus. Avec si peu d'informations, le couple s'est fié à la seule apparence de la boule de poils !

Malgré cette transformation inattendue, les adoptants l'assurent : ils ne regrettent rien. L'auteure de la vidé l'a écrit noir sur blanc : « Je ne changerais rien. » La chienne semble d'ailleurs très à l'aise dans sa nouvelle maison, où elle déborde d'énergie et est entourée d'une famille qui l'aime énormément.

De nombreux pensionnaires de refuge sont croisés

De nombreux chiens de refuge sont issus de croisements, comme la charmante Buffy. D'ailleurs, les associations mentionnent souvent « chien de race croisée » sur les documents d'adoption, par souci de neutralité, car chez un jeune animal, certains traits physiques ne sont pas encore définis et prêtent facilement à confusion.

Selon l'American Kennel Club, la plus grande fédération canine des États-Unis, déterminer la race d'un chiot à sa seule apparence peut relever du défi : texture du poil, forme des oreilles, morphologie et taille peuvent considérablement changer durant la première année de vie.

Une étude, publiée en 2018 dans PLOS One et relayée par Newsweek, qui porte sur plus de 900 chiens de refuge en Arizona et en Californie, a constaté que beaucoup d'entre eux présentaient des origines mixtes complexes, impossibles à rattacher à une seule race. En comparant les évaluations visuelles du personnel aux tests génétiques, les chercheurs ont relevé de fréquents écarts, d'autant plus marqués lorsque plusieurs races entraient en jeu. Leur conclusion ? L'étiquette de race fondée sur l'apparence reste une estimation, pas une certitude. Une nuance qui, visiblement, n'a rien enlevé à l'attachement des adoptants de Buffy !