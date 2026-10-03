Les chiens pourraient reconnaître leur propre odeur, selon une étude menée auprès de 36 d’entre eux

Pas besoin de miroir pour savoir qui l’on est… du moins pour nos amis les chiens ! Leur incroyable odorat pourrait en effet leur permettre de reconnaître leur propre signature olfactive. Une chercheuse a imaginé une expérience originale pour tester cette hypothèse et mieux comprendre la façon dont les chiens se perçoivent.

Et si, pour savoir si un chien se reconnaît lui-même, il fallait oublier le miroir et faire appel à son nez ? Les chiens sont capables de comprendre des situations sociales complexes et de résoudre certaines tâches étonnantes. Pourtant, ils échouent au célèbre « test du miroir », souvent utilisé pour étudier la reconnaissance de soi. Mais ce test est-il vraiment adapté à un animal qui explore avant tout son environnement avec son odorat ? C’est la question que s’est posée Alexandra Horowitz du Barnard College dans une étude publiée dans la revue Behavioral Processes *.

Le test du miroir olfactif

Pour tester cette idée, la chercheuse a imaginé une sorte de « miroir olfactif ». Plutôt que de demander aux chiens de se reconnaître dans leur reflet, elle a mis en place une expérience inspirée de leur comportement naturel, basée sur leur sens de l’odorat et leur cognition olfactive.

36 chiens domestiques ont ainsi été invités à explorer différents récipients contenant des odeurs. Parmi elles : leur propre urine, l’urine d’un autre chien, mais aussi une version modifiée de leur propre odeur. L’objectif était d’observer combien de temps les chiens s’intéresseraient à chacune de ces odeurs.

Les chiens ont-ils conscience d'eux-mêmes ?

Cette expérience a apporté un indice intéressant, mais pas une réponse définitive. En effet, les chiens ont davantage exploré leur propre odeur lorsqu’elle avait été modifiée avec une autre odeur, comme de l’huile d’anis, que lorsqu’elle était présentée seule. Ils semblaient donc remarquer qu’un élément inhabituel avait été ajouté à leur « signature chimique personnelle ».

Pour la scientifique, ces résultats suggèrent que les chiens sont capables de reconnaître leur propre odeur et de détecter lorsqu’elle change. Mais attention à ne pas aller trop vite : se reconnaître soi-même n’est pas nécessairement synonyme de conscience de soi. Chez l’humain, la conscience de soi implique des capacités beaucoup plus larges, comme la mémoire, les émotions et la compréhension de ses propres relations avec les autres. Cette étude montre surtout l’existence d’une forme de reconnaissance olfactive chez le chien, sans permettre d’affirmer que celui-ci possède une conscience de soi comparable à la nôtre. Elle ouvre toutefois la voie à de nouvelles expériences adaptées à nos compagnons 4 pattes dont le monde passe davantage par les odeurs que par les images.

* Horowitz A., « Smelling themselves: Dogs investigate their own odours longer when modified in an “olfactory mirror” test. », Behavioural Processes, 2017, 143, 17-24.