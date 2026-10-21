« Qui pourrait voler le fauteuil roulant d’un chien ? » : le cri du cœur d’une maîtresse désemparée

À Halifax en Nouvelle-Écosse (Canada), une petite croisée Chihuahua répondant au nom de Smidgen et paralysée des pattes arrière vit chez Lisa Lavoie depuis que sa maîtresse, atteinte d'un cancer, la lui a confiée. Le vol du chariot qui lui permettait de se déplacer a mobilisé la communauté locale, rapportait CTV News .

À 10 ans, Smidgen n'est certes plus un chiot, mais cette croisée Chihuahua est décrite comme pleine d'énergie et de joie de vivre. Ses pattes arrière ne la portent plus depuis 6 ans, un handicap qui ne l'empêche pas d'être heureuse, même si sa maîtresse lui manque assurément. Atteinte d'un cancer, celle-ci l'avait confiée à Lisa Lavoie pour qu'elle prenne soin d'elle.

« Je ne comprends pas qui pourrait voler le fauteuil roulant d’un petit chien ni à quoi cela pourrait servir »

Pour se déplacer, la petite chienne séniore disposait d'un chariot fabriqué sur mesure. En avril 2026, elle a dû subir une intervention chirurgicale lourde et coûteuse, et c'est à ce moment-là que son chariot a disparu, volé devant le domicile de Lisa Lavoie à Halifax, en Nouvelle-Écosse (Canada).

Auprès de CTV News, Lisa Lavoie a confié son désarroi : « Je ne comprends pas qui pourrait voler le fauteuil roulant d’un petit chien ni à quoi cela pourrait servir ». Avec son entourage, elle a aussi vérifié les containers à détritus du quartier.

« Nous avons regardé autour pour voir si quelqu’un l’avait simplement pris et jeté dans une benne à ordures pour s’amuser. Nous avons cherché partout. »

Une cagnotte qui dépasse son objectif

Le vol a suscité un vif émoi dans la communauté locale, et une femme nommée Stephanioe Gustys a décidé de passer à l'action en lançant une cagnotte solidaire sur la plateforme GoFundMe, afin de financer un nouveau chariot pour Smidgen.

L'objectif, fixé à 3 500 dollars canadiens, devait permettre d'acheter ce nouveau chariot. Il a finalement été dépassé, le compteur des contributions affichant 3 600 dollars, soit près de 2 300 euros, ont été récoltés,. Une somme qui permet désormais de couvrir également une partie des frais vétérinaires de la chienne.

Pour Smidgen, le dénouement approche : elle recevra bientôt son nouveau chariot et pourra se remettre à courir librement comme elle adore le faire.