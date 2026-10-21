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« Qui pourrait voler le fauteuil roulant d’un chien ? » : le cri du cœur d’une maîtresse désemparée


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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À Halifax en Nouvelle-Écosse (Canada), une petite croisée Chihuahua répondant au nom de Smidgen et paralysée des pattes arrière vit chez Lisa Lavoie depuis que sa maîtresse, atteinte d'un cancer, la lui a confiée. Le vol du chariot qui lui permettait de se déplacer a mobilisé la communauté locale, rapportait CTV News.

Illustration : "« Qui pourrait voler le fauteuil roulant d’un chien ? » : le cri du cœur d’une maîtresse désemparée"
© CTV News

À 10 ans, Smidgen n'est certes plus un chiot, mais cette croisée Chihuahua est décrite comme pleine d'énergie et de joie de vivre. Ses pattes arrière ne la portent plus depuis 6 ans, un handicap qui ne l'empêche pas d'être heureuse, même si sa maîtresse lui manque assurément. Atteinte d'un cancer, celle-ci l'avait confiée à Lisa Lavoie pour qu'elle prenne soin d'elle.

« Je ne comprends pas qui pourrait voler le fauteuil roulant d’un petit chien ni à quoi cela pourrait servir »

Pour se déplacer, la petite chienne séniore disposait d'un chariot fabriqué sur mesure. En avril 2026, elle a dû subir une intervention chirurgicale lourde et coûteuse, et c'est à ce moment-là que son chariot a disparu, volé devant le domicile de Lisa Lavoie à Halifax, en Nouvelle-Écosse (Canada).

Smidgen, petite chienne blanche en pull rose à pois, installée dans son chariot sur du gravier
© CTV News

Auprès de CTV News, Lisa Lavoie a confié son désarroi : « Je ne comprends pas qui pourrait voler le fauteuil roulant d’un petit chien ni à quoi cela pourrait servir ». Avec son entourage, elle a aussi vérifié les containers à détritus du quartier.

« Nous avons regardé autour pour voir si quelqu’un l’avait simplement pris et jeté dans une benne à ordures pour s’amuser. Nous avons cherché partout. »

Une cagnotte qui dépasse son objectif

Le vol a suscité un vif émoi dans la communauté locale, et une femme nommée Stephanioe Gustys a décidé de passer à l'action en lançant une cagnotte solidaire sur la plateforme GoFundMe, afin de financer un nouveau chariot pour Smidgen.

L'objectif, fixé à 3 500 dollars canadiens, devait permettre d'acheter ce nouveau chariot. Il a finalement été dépassé, le compteur des contributions affichant 3 600 dollars, soit près de 2 300 euros, ont été récoltés,. Une somme qui permet désormais de couvrir également une partie des frais vétérinaires de la chienne.

Un chien blanc équipé d'un chariot à deux roues renifle l'herbe au bord d'un trottoir
© Stephanioe Gustys / GoFundMe

Pour Smidgen, le dénouement approche : elle recevra bientôt son nouveau chariot et pourra se remettre à courir librement comme elle adore le faire.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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