Ce chien inspecte les berges pour détecter la moule zébrée, qui menace les réserves d’eau potable

Pour lutter contre la prolifération de la moule zébrée dans ses réservoirs d’eau potable, la ville de New York peut désormais compter sur un allié particulièrement efficace : Peat, un Labrador entraîné à détecter ce mollusque invasif. Avec 3 chiens déjà opérationnels et un 4e bientôt recruté, le programme entend renforcer durablement la surveillance des points d’eau menacés.

Pour son approvisionnement en eau potable, la ville de New York dispose d'une vingtaine de réservoirs et de lacs contrôlés. 2 d'entre eux, ceux de Titicus et de Cross River dans le comté de Westchester, sont touchés par un véritable fléau qui menace la qualité de cette eau : la prolifération de la moule zébrée.

Les représentants de cette espèce invasive de mollusque peuvent obstruer les canalisations et altérer la composition chimique de l’eau. En outre, d'après le National Park Service (l'agence fédérale américaine qui protège et gère les parcs nationaux et les sites naturels et historiques), ils se reproduisent rapidement et sont difficiles à détecter.



John Manier / usgs.gov

Leur détection, justement, est récemment devenue plus simple grâce à la précieuse contribution d'agents à 4 pattes. Des chiens ont, en effet, été entraînés à flairer la moule zébrée parmi 14 espèces invasives. L'un d'eux est Peat, un Labrador Retriever au pelage noir, rapporte le New York Post .

Un chien joueur et affectueux qu'appliqué au travail

Ce programme est mené avec la participation du Département de Protection de l'Environnement (DEP) de la ville de New York, à la faveur d'un contrat de 400 000 dollars (357 000 euros environ) accordé par l'Etat de New York pour la détection et la gestion des espèces invasives.

Concrètement, la mission de Peat consiste à inspecter les berges, les zones de stockage et les mises à l'eau pour localiser les colonies de moules zébrées et les signaler à sa maîtresse, Arden Blumenthal. Celle-ci est d'ailleurs aussi la responsable du programme.



NYC Environmental Protection

Elle le décrit comme affectueux et joueur, mais aussi déterminé lorsqu'il travaille. « Il adore qu’on lui gratte le ventre, mais c’est aussi un véritable bourreau de travail, extrêmement persévérant », dit-elle en effet.

« Un nouvel outil dans l’arsenal du DEP pour protéger l’eau potable de la ville »

Peat et les autres chiens du programme évoluent souvent sur des terrains difficiles. C'est pourquoi ils sont régulièrement soumis à des entraînements spécifiques et exigeants. Leur apport en matière de repérage d'espèces invasives menaçant la qualité de l'eau new-yorkaise est inestimable.

« Les chiens de conservation constituent un nouvel outil dans l’arsenal du DEP pour protéger l’eau potable de la ville de New York, soulignant l’engagement de l’agence à préserver le plus grand réseau d’approvisionnement en eau non filtrée des Etats-Unis », a ainsi déclaré un porte-parole du Département de Protection de l'Environnement.

Outre Peat, 2 autres chiens - un Labrador et un Bouvier Australien - ont suivi cet apprentissage et sont déjà à pied d'œuvre. Le programme prévoit d'en ajouter un 4e.