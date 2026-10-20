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« Elle pesait autant qu'un hippopotame nouveau-né », avec 32,5 kilos sur la balance, cette Bulldog incapable de marcher suit un régime salvateur


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
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Quand Peggy-Sue est arrivée au centre de la RSPCA de West Hatch, dans le Somerset (Angleterre), en juillet 2025, cette Bulldog de 32,5 kg ne tenait pas quelques pas sans s'effondrer. Après son sauvetage, il a fallu la porter dans une caisse jusqu'à son box, où un ventilateur tournait en continu pour lui éviter le coup de chaleur. Son histoire a finalement pris un nouveau tournant…

Illustration : "« Elle pesait autant qu'un hippopotame nouveau-né », avec 32,5 kilos sur la balance, cette Bulldog incapable de marcher suit un régime salvateur"
© RSPCA

Comme le rapporte Daily Mirror, « Peggy-Sue pesait autant qu'un hippopotame nouveau-né ». Avec ses 32,5 kg, la chienne pouvait à peine faire quelques pas sans s'effondrer, et c'est dans une caisse que le personnel de la RSPCA l'a conduite du van jusqu'à son box.

Des débuts difficiles au refuge

Anita Clark, directrice adjointe du centre, décrit une chienne qui avait grand besoin de soins et d'attention lorsqu'elle a franchi les portes du refuge, en juillet 2025. « C'était terrible de la voir peiner à chaque mouvement du quotidien », explique-t-elle.

La Bulldog souffrait aussi d'une griffe incarnée et de plis de peau infectés. De plus, elle supportait très mal la chaleur de l'été. Pour la garder au frais et lui épargner un coup de chaud, le ventilateur de son box est resté allumé en permanence.

Peggy-Sue endormie sur un coussin gris dans la cuisine, à côté de Mr Woo
© RSPCA

Les 5 premiers kilos perdus en famille d'accueil

Sa remise en forme a débuté chez une famille d'accueil dévouée, qui a augmenté progressivement sa dose d'exercice. Résultat ? 5 kg envolés avant même qu'elle rejoigne son foyer définitif.

Ce foyer, c'est celui d'Emmie et d'Andy, à Taunton. Le couple venait de perdre Jack-Jack, un croisé Staffie-Jack Russell de 16 ans adopté en refuge, et cherchait un compagnon pour son frère Mr. Woo. Peggy-Sue est devenue leur 6e toutou adopté en refuge.

Emmie, lunettes dorées, joue contre joue avec Peggy-Sue au collier rose
© RSPCA

Une nouvelle vie pleine d'aventures

Ses nouveaux adoptants ont pris le relais avec un régime strict et un programme d'exercice, ce qui l'a aidée à retrouver goût à la vie. Les débuts ont pourtant été timides, comme le raconte Emmie : « Quand elle est arrivée à la maison, elle n'avait que de petits élans d'énergie, mais peu à peu elle a gagné en force et elle est maintenant tout simplement formidable, elle adore les promenades et les trajets en voiture. »

Aujourd'hui, la balance affiche 23,5 kg, soit 9 kg de moins qu'à son arrivée au centre ! Balades, voyages en voiture et barbotages dans les mares entre les rochers ou dans les ruisseaux rythment désormais les journées de cette merveilleuse chienne.

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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