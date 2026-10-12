Votre chat supporte mal la voiture : les signes à surveiller et les gestes qui peuvent l’aider

Miaulements insistants, salivation excessive, vomissements… Certains chats vivent chaque trajet en voiture comme une véritable épreuve. S’agit-il du mal des transports ou d’une forte anxiété ? Quelles sont les solutions pour limiter l’inconfort de son animal et rendre les voyages plus sereins ?

Un chat qui miaule à répétition dans sa caisse de transport exprime-t-il un simple mécontentement ? Pas forcément. Il peut avoir peur, se sentir nauséeux, ou cumuler les 2. Chez nos petits félins préférés, le mal des transports (cinétose) est un phénomène bien réel, comme chez les chiens.

La cinétose est liée au fonctionnement de l’oreille interne, qui participe à l’équilibre. Pendant le trajet, le cerveau reçoit des informations qui ne concordent pas toujours entre les mouvements perçus par les yeux et ceux détectés par le système vestibulaire. Ce décalage peut alors provoquer des nausées et un malaise, comme chez nous autres humains.

De plus, la voiture représente un environnement inhabituel pour de nombreux matous. Bruits du moteur, vibrations, odeurs nouvelles, mouvements imprévisibles… Sont autant d’éléments pouvant déclencher un stress important. Les félins qui n’ont pas l’habitude de prendre la route (souvent une fois de temps en temps pour aller chez le vétérinaire, par exemple) risquent d’associer le véhicule à une expérience désagréable.

Mais alors, comment faire la différence entre peur et mal des transports ? Un chat qui salive abondamment, se lèche fréquemment les babines, vomit ou semble soudainement abattu, peut souffrir de cinétose. Des miaulements plaintifs, une agitation inhabituelle et des tentatives de fuite traduisent plutôt un stress intense.

Dans tous les cas, nous vous invitons à discuter de ces symptômes avec votre vétérinaire.

Comment aider votre chat à mieux supporter les trajets en voiture ?

Dans un premier temps, nous vous conseillons de laisser sa caisse de transport accessible à la maison, porte ouverte, avec une couverture et quelques friandises à l’intérieur. Votre chat pourra ainsi l’explorer à son rythme et l’associer à quelque chose de rassurant.

Par la suite, habituez-le progressivement à la voiture. Commencez par installer sa caisse de transport dans un véhicule à l’arrêt, moteur éteint. Lorsqu’il semble à l’aise, répétez l’exercice avec le moteur allumé, puis effectuez de courts trajets. Augmentez leur durée uniquement si votre compagnon aux pattes de velours tolère bien chaque étape. Cette désensibilisation peut demander plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Par sécurité et confort, faites en sorte que sa caisse de transport reste stable tout au long du trajet. Dans l’idéal, placez-la au niveau du plancher derrière un siège avant lorsque sa taille le permet. Une couverture légère et familière peut aider votre félin à se sentir protégé. Pensez également à ventiler l’habitacle et à adopter une conduite souple.

Si, malgré toutes ces précautions, votre chat souffre toujours autant en voiture, nous vous recommandons vivement de consulter votre vétérinaire. Ce dernier pourra prescrire un traitement contre les nausées ou visant à réduire l’anxiété.