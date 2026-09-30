Une expérience démontre que le chat comprend très bien quand on pointe du doigt

Avez-vous déjà essayé de montrer quelque chose du doigt à votre chat sans obtenir la moindre réaction ? Une expérience suggère pourtant que nos petits félins comprennent bel et bien ce geste, surtout lorsqu’il s’agit de trouver de la nourriture…

Il vous est peut-être déjà arrivé de pointer du doigt une gamelle pour indiquer à votre chat où elle se trouvait, et peut-être vous a-t-il ignoré. Dès lors, vous en avez certainement conclu qu’il n’avait rien compris... Pourtant, bien qu’il soit souvent décrit comme indépendant et peu réceptif aux gestes humains, le chat pourrait en réalité être bien plus attentif qu’il n’en a l’air. Une expérience publiée dans le Journal of Comparative Psychology* s’est justement intéressée à sa capacité à suivre un pointage humain, avec des résultats qui viennent bousculer quelques idées reçues.

Les chats suivent bien la direction indiquée

Pour tester la capacité de nos amis félins à comprendre nos gestes, les chercheurs ont mis en place une expérience simple impliquant 9 chats qui devaient retrouver de la nourriture cachée derrière un des 2 objets qu’on leur présentait. Pour les aider, les animaux pouvaient notamment s’appuyer sur un pointage référentiel (pointing gesture) effectué par un humain. Pour cela, 2 types de gestes ont été utilisés : un pointage direct, effectué du même côté que la nourriture, et un pointage croisé, réalisé depuis le côté opposé.

Les résultats de cette petite expérience ont montré que les chats ne se contentaient pas de fixer la main ou le bras de la personne. Au niveau du groupe, ils ont en effet choisi le bon objet dans 74,4 % des essais, soit un résultat significativement supérieur à ce que l’on aurait attendu en choisissant au hasard. Les chercheurs ont également constaté que les chats réussissaient aussi bien avec les 2 types de pointage. Cela suggère donc qu’ils étaient capables de prendre en compte la direction indiquée par le geste, plutôt que de simplement se diriger vers la main elle-même.

Une preuve de communication entre humains et chats ?

Cette expérience apporte un nouvel éclairage sur la cognition sociale du chat. Nos petits félins semblent capables d'utiliser certains indices fournis par un humain pour résoudre un problème concret, en mobilisant notamment leur attention visuelle.

Il s'agit également d'un bon exemple de communication hétérospécifique (une communication entre individus appartenant à des espèces différentes). Ici, un geste humain peut en effet être interprété par le chat comme une information utile pour localiser une ressource.

Il faut toutefois rester prudent sur ce que ces résultats permettent de conclure. Comprendre un « pointing gesture » ne signifie évidemment pas qu'un chat comprend le langage humain de la même manière que nous. Cette étude montre plutôt qu'il peut être sensible à certains de nos signaux corporels et les intégrer dans sa prise de décision. Cette capacité pourrait avoir des implications intéressantes dans la vie quotidienne, notamment pour les interactions, l'apprentissage ou certaines situations de coopération entre humains et chats. De quoi remettre en perspective l'image du félin qui nous ignore systématiquement !

* Mäses, M., & Wascher, C. A. F., « Assessing cats’ (Felis catus) sensitivity to human pointing gestures », Journal of Comparative Psychology, 137(1), 2023, 38–44.