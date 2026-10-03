Une chatte arrive au refuge avec ses 9 chatons et les bénévoles se relaient pour l’aider à les nourrir

En arrivant au refuge, Lottie a a eu besoin des bénévoles pour la soutenir dans la prise en soin de ses 5 petits mâles et ses 4 petites femelles. Tout ce petit monde a pu grandir sereinement grâce à des relais réguliers auprès de la chatte. À cette occasion, son refuge a souhaité rappeler l’importance cruciale de la stérilisation, qui permet de limiter un grand nombre de problèmes de santé.

Lottie et ses petits sont arrivés dans un refuge de Bridlington (Yorkshire, Royaume Uni), partenaire de la RSPCA. Habituellement, une portée n’excède pas le nombre de 5 ou 6 chatons, les bénévoles ont donc su qu’ils devraient faire preuve de créativité pour apporter leur aide à cette courageuse chatte et ses 9 chatons.

« Les garder au chaud, propres, nourris et en sécurité »

La priorité était la santé de toutes et tous, de la maman comme des petits. Les bénévoles se sont donc relayés pour aider la chatte, en apportant de l'aide sur l’alimentation, en maintenant les petits au chaud, en les nettoyant si besoin, et bien-sûr en assurant la stabilité de tout ce petit monde.

BBC

« Une maman incroyablement courageuse et dévouée »

La chatte de 3 ans a été retrouvée sans puce électronique et sans collier, ce qui a finalement permis une prise en charge sans tarder. Durant tous les soins qui lui ont été apportés, à elle, mais également à ses chatons, la chatte a fait preuve de beaucoup de douceur. Sophie Gibbon-Roles, directrice du refuge explique à la BBC avoir eu affaire à « une maman incroyablement courageuse et dévouée ».

Bien entourés, les chatons se sont révélés tour à tour. La directrice ajoute : « C’est incroyable de les voir grandir et de voir leurs différentes personnalités commencer à s’exprimer ».

Des chiffres préoccupants

Le refuge de Bridlinton explique avoir dû faire face à une hausse de 41% des accueils de chats par rapport à l’année précédente. La structure a dû prendre en charge 127 chats depuis le début de l’année, un chiffre important au vu du manque de moyens.

Pour la direction, la priorité n’est malheureusement pas celle de la stérilisation. Menée collectivement, cette action permettrait de réguler la naissance de chatons, et surtout de limiter les souffrances engendrées et les maladies infectieuses de plus en plus observées.

La directrice du lieu souligne justement : « Il s’agit de prévenir un cycle qui peut conduire à la souffrance ».