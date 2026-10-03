Laissée seule dans un appartement, cette chatte doit affronter une maladie et cherche des adoptants

Janvier 2026. L’association Paroles de Chats, basée à Coussay-les-Bois (86), a reçu un appel de la police municipale au sujet d’une chatte laissée seule dans un appartement après le départ de sa propriétaire. En plus d’être terrifiée, la boule de poils a rencontré d’importants problèmes de santé (vomissements, amaigrissement soudain…) annonciateurs d’un potentiel cancer du système digestif. Aujourd’hui en sécurité et dans un état stable, le félin baptisé Luna cherche des adoptants pour la vie.

L’année 2026 a commencé fort pour l’association Paroles de Chats. Après avoir été contactée par la police municipale, l’équipe a pris sous son aile une chatte abandonnée dans un appartement, décrite comme étant agressive.

« Une de nos bénévoles s’est rendue sur place et est parvenue à la mettre en caisse de transport. Mais une fois prise en charge, nous avons rapidement compris que Luna n’était pas réellement une chatte agressive, explique une porte-parole de l’organisation au micro de Woopets, c’était surtout une chatte terrifiée, qui semblait avoir vécu des choses difficiles et qui avait besoin qu’on lui redonne le temps de faire confiance. »

© Association Paroles de Chats

Une vraie battante, qui surmonte les obstacles de la vie

Au fil du temps, la rescapée a appris à se sentir en sécurité en présence des humains. Mais le destin a décidé de mettre de nouvelles épreuves sur sa route…

« Luna a rencontré d’importants problèmes de santé : vomissements, amaigrissement soudain et important, puis difficultés à reprendre du poids. Elle a dû voir le vétérinaire à de nombreuses reprises et passer plusieurs examens, dont une échographie, ainsi que différents traitements, précise l’association, après ces investigations, le vétérinaire pense que Luna pourrait être atteinte d’une forme de cancer du système digestif. »

À l’heure actuelle, son état reste stable. Les symptômes sont pris en charge dès qu’ils pointent le bout de leur museau et Luna reçoit des aliments complémentaires.

Une chatte en quête d’une vie paisible

Plus sereine, malgré les nombreux obstacles surmontés au cours des derniers mois, la chatte profite de sa seconde chance. Ses bienfaiteurs, qui lui cherchent une famille d’adoption douce et sérieuse, précisent qu’elle est sociable avec ses congénères, mais qu’elle préfère quand même être la seule minette de son foyer. Une cohabitation avec les chiens est possible après une bonne période d’adaptation.

Son cadre de vie idéal ? Une maison calme à la campagne ou un appartement disposant d’un balcon parfaitement sécurisé, pour qu’elle puisse se prélasser à l’extérieur quand elle le désire.

« Luna n’a pas besoin d’une famille qui attende d’elle qu’elle soit immédiatement à l’aise ou démonstrative, conclut l’association Paroles de Chats, elle a surtout besoin de quelqu’un qui comprenne que la confiance se construit petit à petit, et qui acceptera de l’accompagner dans son quotidien avec sa santé particulière et son avenir incertain. »

Pour plus de renseignements sur Luna et la procédure d'adoption, merci de contacter directement l'association Paroles de Chats.