Des chercheurs découvrent un lien entre perte de poids et microbiote chez les chats en surpoids

Pourquoi certains chats peinent-ils à perdre leurs kilos en trop, malgré une alimentation contrôlée ? C’est une question à laquelle des chercheurs américains de l’Université de l’Illinois ont tenté de répondre en s’intéressant de près au rôle du microbiote intestinal chez 22 félins adultes et en surpoids. Dans le cadre de cette étude, les scientifiques ont suivi leur poids, leur activité physique, leurs paramètres sanguins et les bactéries présentes dans leurs selles. Les résultats montrent que la restriction alimentaire et la perte de poids modifient le microbiote, mais aussi que la composition de l’alimentation joue un rôle dans ces changements.

Que se passe-t-il dans l’organisme d’un chat, lorsqu’il perd du poids ? Les auteurs d’une étude publiée dans le Journal of Animal Science* ont observé 22 félins adultes et en surpoids pour obtenir des réponses. Évolution de la masse grasse, marqueurs sanguins, activité physique et microbiote intestinal ont été étudiés.

Après une période de 4 semaines destinée à déterminer leurs besoins alimentaires, les matous ont été répartis entre 2 régimes spécifiques : le premier constituant leur nourriture habituelle et le second conçu pour favoriser la perte de poids (apport élevé de protéines et de fibres, mais moins de calories).

Les quantités servies aux animaux ont été ajustées de manière à viser une perte d’environ 1 % du poids corporel par semaine. Durant les 24 semaines qui ont suivi, les chercheurs ont effectué des prélèvements de sang et de selles pour suivre l’évolution de différents paramètres. Des capteurs ont également permis de mesurer leur activité physique.

Des changements au niveau du microbiote

À terme, les chats ont perdu environ 22 % de leur poids initial. Comme le soulignent les scientifiques, leur masse grasse a diminué, tout comme leurs triglycérides sanguins (graisses en circulation dans le sang) et leur taux de leptine, une hormone liée notamment à la régulation de l'appétit. Chez les petits moustachus recevant l’alimentation spécialement formulée, la diminution du cholestérol et des triglycérides était plus marquée.

Autre observation ? Les chercheurs ont remarqué que le microbiote intestinal des chats a lui aussi évolué. En effet, la restriction alimentaire et la perte de poids ont modifié la proportion de plusieurs groupes de bactéries, dont Fusobacteriota, Holdemanella et Lactobacillus.

Des bons gestes à adopter

Avec cette étude, on comprend que le microbiote tient une place intéressante dans la gestion du surpoids de nos compagnons aux pattes de velours.

De plus, les faire maigrir ne consiste pas à réduire leur gamelle au hasard. La quantité de nourriture doit être adaptée aux besoins de l’animal. Le choix des nutriments et la teneur en fibres peuvent aussi modifier son environnement intestinal.

Enfin, un programme établi avec un vétérinaire permet de contrôler la courbe de son poids et de préserver sa masse musculaire.

* « Effects of weight loss and feeding specially formulated diets on the body composition, blood metabolite profiles, voluntary physical activity, and fecal metabolites and microbiota of overweight cats », Danielle L. Opetz, Patricia M. Oba, Darcia Kostiuk, Janelle Kelly, Kelly S. Swanson, Journal of Animal Science, janvier 2023.