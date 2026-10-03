Cette chatte a perdu sa sœur et guette à la fenêtre une amie féline qui vient jouer chez elle chaque semaine (vidéo)

Perdre un compagnon de vie peut laisser un grand vide, et cette chatte en a fait l’amère expérience après la disparition de sa sœur féline. Heureusement, sa maîtresse a eu la bonne idée d’inviter une voisine jouer à la maison pour lui remonter le moral. Désormais, les 2 félines ont même leur petit rendez-vous hebdomadaire !

Comme nous, les animaux peuvent être profondément perturbés après la perte d’un compagnon avec lequel ils partageaient leur quotidien. Oats, une adorable chatte au pelage noir et brun, en sait quelque chose : après la disparition de sa sœur Cashew, elle semblait avoir besoin de réconfort et de présence. Brooke, sa maîtresse, a alors eu une idée brillante, comme le révèle Parade Pets.

Une nouvelle amitié pour surmonter le chagrin

La maîtresse d’Oats avait remarqué que la minette adorait jouer avec Oliver, le chat d’un voisin. Elle a donc eu l’idée d’organiser une séance de jeu pour lui redonner un peu de joie. Hélas, Oliver avait récemment déménagé...

C’est en voyant un chaton tigré à la fenêtre d’un autre de ses voisins que Brooke a repris espoir et qu’elle a décidé d’organiser une rencontre. Et ce fût un succès total ! Depuis, Oats guette avec impatience l’arrivée de sa nouvelle amie Layla, qui vient jouer chez elle chaque semaine.

© @allegedly.brooke / TikTok

Dans une touchante vidéo, on voit ainsi la minette installée près de la fenêtre, comme si elle attendait avec impatience l’arrivée de son amie. « Depuis le décès de sa sœur, elle a rendez-vous avec la voisine environ une fois par semaine », peut-on lire à l’écran. Et dès qu’elle l’aperçoit, la chatte bondit du canapé pour venir à sa rencontre.

Les 2 félines se frottent alors le museau avec tendresse, comme si elles étaient heureuses de se retrouver. Au fil des semaines, ces rendez-vous sont devenus une véritable habitude et semblent offrir à Oats une présence rassurante pendant cette période difficile.

« Ça m’a fait pleurer »

La tendre complicité entre les 2 chattes n’a pas manqué d’émouvoir les internautes, nombreux à avoir été touchés par leurs retrouvailles. « La façon dont elle attendait près de la fenêtre et s'est immédiatement précipitée vers la porte […] — c'est tellement adorable », a souligné l’un d’eux.

Une autre personne s’est réjouie de voir la chatte « beaucoup mieux en sachant qu'elle a encore une amie », tandis qu’un abonné écrivait : « J'adore ! C'est tellement chouette de voir ces deux-là ensemble ». Pour certains, la scène était même particulièrement émouvante : « Ça m’a fait pleurer — j’adore ça », a confié un spectateur, quand un autre l’a décrite comme « sans doute la chose la plus adorable » qu’il ait vue depuis longtemps.

Une chose est sûre, la petite Layla a permis à Oats de retrouver sa joie de vivre malgré son chagrin !

© @allegedly.brooke / TikTok

L’info Woopets - Comment accompagner un chat qui traverse un deuil ?

Chaque chat réagit différemment à la perte d’un compagnon. Pour l’aider à traverser cette période, quelques gestes simples peuvent toutefois lui apporter un peu de réconfort :