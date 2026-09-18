Les chats ne ressentent pas le froid en hiver grâce à leur pelage dense : vrai ou faux ?

Avec leur épaisse fourrure, les chats semblent parfaitement équipés pour affronter l’hiver. Mais leur pelage suffit-il vraiment à les protéger du froid ? Si cette barrière naturelle les aide à conserver leur chaleur, elle ne les rend pas pour autant insensibles aux basses températures. Certains félins restent même particulièrement vulnérables. On vous explique.

À mesure que les températures commencent à chuter, une question revient souvent chez les propriétaires de chats : nos petits félins sont-ils vraiment équipés pour affronter l’hiver ? Avec leur fourrure aux airs de douillets petits manteaux, on pourrait le croire. Mais cette protection naturelle a-t-elle vraiment réponse à tout ?

Le pelage du chat, une protection naturelle contre le froid

Il est vrai que de manière générale les chats résistent plutôt bien au froid, et ils doivent cela en grande partie à leur pelage. Sous les poils visibles se cache notamment le sous-poil, fin et dense, qui emprisonne une couche d’air près de la peau et contribue ainsi à conserver la chaleur. Ce mécanisme participe à la thermorégulation de votre minou, c’est-à-dire à la capacité de son organisme à maintenir une température corporelle stable.

Mais tous les chats ne sont pas logés à la même enseigne. Selon leur race, certains possèdent une fourrure particulièrement épaisse, comme le Norvégien ou le Maine Coon, tandis que d’autres, comme le Siamois, ont un pelage beaucoup plus court. Même le Sphynx, que l’on imagine dépourvu de poils, possède un fin duvet.

Le pelage aide également à protéger la peau de la chaleur et du soleil en été. Le chat adapte d’ailleurs naturellement sa fourrure au fil des saisons. Mais attention : ce manteau naturel ne le rend pas pour autant insensible au froid !

Non, les chats ne sont pas insensibles au froid

En effet, avoir une fourrure ne signifie pas être immunisé contre le froid. Les chats peuvent eux aussi ressentir les basses températures, en particulier lorsqu’ils sont exposés à l’humidité, au vent ou au froid pendant une longue période. Dans des conditions extrêmes, une exposition prolongée peut même entraîner une hypothermie féline.

En général, nos petits félins apprécient des températures entre 10 °C et 20 °C. En dessous de 5 °C, certains peuvent toutefois commencer à souffrir du froid. Leur tolérance dépend de plusieurs facteurs : de leur âge, de leur état de santé, de leur corpulence et de leur pelage.

Le mode de vie du petit félin compte également. Un chat habitué à sortir régulièrement développe en effet progressivement une acclimatation thermique qui l'aide à mieux s'adapter aux variations de température. À l’inverse, un félin qui passe toute l’année au chaud peut être davantage sensible à une arrivée brutale du froid. Mais même un chat d’extérieur doit pouvoir trouver un endroit sec et abrité pour se réchauffer lorsque les températures baissent.

L’info Woopets - Comment savoir si votre chat a froid ?

Même bien équipé pour l’hiver, un chat peut avoir froid. Certains signes ne trompent pas :

Il tremble : des frissons peuvent signaler qu’il cherche à se réchauffer ;

Il se recroqueville : en rentrant ses pattes sous son corps, il conserve davantage sa chaleur ;

Ses extrémités sont froides : ses oreilles, ses pattes ou son nez peuvent être particulièrement frais ;

Il recherche la chaleur : le radiateur, une couverture ou un coin douillet deviennent soudain ses endroits préférés ;

Son comportement change (agitation ou, au contraire, fatigue inhabituelle).

Dans le doute, mieux vaut le mettre au chaud et surveiller son état. En cas de frissons persistants, de faiblesse importante ou de comportement inhabituel, un avis vétérinaire est recommandé.