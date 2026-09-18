Venue chercher un Chihuahua, elle attend toujours de le récupérer après l’intervention de la police

21 chiens ont été pris en charge par les services animaliers new-yorkais après leur découverte dans un local de Long Island, dans des conditions préoccupantes. Alors que les autorités évoquent des signes de négligence, la responsable des canidés conteste plusieurs éléments et livre une version différente des circonstances ayant conduit à l’intervention de la police.

La tentative d'acquisition d'un Chihuahua a débouché à l’intervention des forces de l'ordre dans un local de Manorhaven, à Long Island de l'Etat de New York (Etats-Unis). 21 chiens y ont été retirés par les autorités, qui évoquent des signes de négligence. La responsable de la structure ciblée par l'enquête conteste toutefois certains éléments et affirme avoir elle-même alerté la police après avoir perdu contact avec ses employés, rapportait News 12 le lundi 7 septembre 2026.

Margaret Ragusa, une habitante de Brentwood, s’était rendue à Manorhaven pour récupérer le Chihuahua qu’elle affirme avoir acheté, précisant même avoir déboursé 500 dollars (430 euros). Selon son témoignage, une personne était chargée de lui remettre le chiot lorsqu’une alerte a été donnée concernant les conditions dans lesquelles se trouvaient les autres chiens.



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Des chiens détenus dans des cages, sans eau ni nourriture

La situation a ensuite pris une tout autre dimension. Selon les autorités citées dans un reportage de News 12 publié le dimanche 6 septembre, c’est un passant qui aurait regardé à l’intérieur du bâtiment, constaté l’état des animaux et appelé la police. Selma Kazil, qui se présente comme responsable des chiens, livre toutefois une autre version des faits. Elle affirme avoir demandé de l’aide à une personne engagée dans le sauvetage animalier après avoir perdu contact avec ses employés, qu’elle avait laissés s’occuper des animaux pendant son absence. Selon elle, c’est cette personne qui aurait ensuite alerté les forces de l'ordre. Cette version diffère de celle rapportée par les autorités, d'après laquelle un passant aurait aperçu les chiens à l’intérieur du bâtiment, constaté leurs mauvaises conditions de détention et appelé la police.



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Les services animaliers ont finalement retiré 21 chiens du local. Jennifer DeSena, superviseure de la ville de North Hempstead, indique qu’ils étaient détenus dans des cages, sans accès suffisant à l’eau et à la nourriture, et dans des conditions d'hygiène déplorables. Ils sont désormais pris en charge dans le refuge animalier municipal, où ils reçoivent désormais repas, eau et soins.



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Selma Kazil conteste cependant plusieurs des faits qui lui sont reprochés. Elle affirme que seuls 17 chiens se trouvaient dans le bâtiment, dont certains étaient gardés temporairement pour leurs propriétaires, tandis que d’autres étaient destinés à l’adoption ou à un transfert vers des associations.

Elle assure également que les quadrupèdes étaient en bonne santé, à l’exception d’un chien sous traitement. Elle explique avoir quitté l’Etat et laissé ses employés s’occuper des chiens, avant de ne plus parvenir à les joindre.

Plus que questions que de réponses, une enquête ouverte

La police et le procureur du comté de Nassau, ainsi que la police de Port Washington participent à l’enquête, qui doit notamment permettre de déterminer comment les animaux se sont retrouvés dans cette situation.

De son côté, Margaret Ragusa espère toujours pouvoir récupérer le Chihuahua qu’elle avait prévu d’adopter. Une situation d’autant plus frustrante que son projet d’adoption est désormais lié à une affaire dont les circonstances restent encore à éclaircir.