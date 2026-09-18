Sa chienne devait être gardée temporairement, mais cette mère affirme que la pet-sitter refuse de la lui rendre

Après plusieurs mois de séparation, Hanna Bustos pensait enfin pouvoir retrouver sa chienne Lucie, mais la personne qui la gardait refuse catégoriquement de la restituer. Face à cette situation, la propriétaire a décidé de saisir la justice et la police pour tenter de récupérer son amie à fourrure.

Une famille du sud de la Floride (Etats-Unis) tente de récupérer sa chienne alors que la personne à laquelle celle-ci a été confiée refuserait de la lui rendre, rapporte NBC6 Miami .

En novembre 2025, Hanna Bustos traversait une période particulièrement difficile. Elle était en plein déménagement, devait prendre soin de sa mère malade et, surtout, elle apprenait qu'elle était atteinte d'un cancer. Ne pouvant s'occuper convenablement de sa chienne Lucie dans ses conditions, elle avait demandé à une pet-sitter, à laquelle elle l'avait déjà confiée par le passé, de la garder gratuitement jusqu'à ce que sa situation s'améliore. Cette dernière avait accepté.



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« Il n’existe aucun document établissant qu’elle en est devenue propriétaire d’une quelconque manière, assure Hanna Bustos. Et je sais, grâce à nos SMS, à nos conversations, aux témoins et à tout le reste, que cette situation n’était pas censée être permanente. »

« Je suis actuellement en train de suivre un traitement contre le cancer ainsi qu’une chimiothérapie », poursuit la mère de famille.

Elle avait vu sa chienne pour la dernière fois en février 2026. Peu après, elle a reçu son diagnostic de cancer.



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« Je me battais pour ma vie, mais maintenant je suis prête à me battre pour Lucy »

En août, approchant de la fin de son traitement, elle a joint la pet-sitter pour convenir du retour progressif de Lucie au sein de sa famille, mais elle a été choquée par la réponse de son interlocutrice. « Lorsque je l’ai contactée pour lui proposer cela, elle m’a répondu qu’elle ne rendrait pas la chienne parce qu’elle disait ne pas vouloir qu’elle quitte sa meute », indique Hanna Bustos.

« Nous lui avions confié notre chienne et nous espérions pouvoir la récupérer », a-t-elle déclaré. Je suis triste. Je suis en colère. Je me sens trahi », confie, quant à lui, son fils Roger, tandis que sa fille Chloe dit que jouer avec Lucie et la nourrir lui manque.



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Hanna Bustos a engagé un avocat, qui a adressé à la pet-sitter une mise en demeure officielle. Elle a également porté plainte auprès de la police. « Je me battais pour ma vie, mais maintenant je suis prête à me battre pour Lucy », conclut-elle.

Le conseil Woopets : comment éviter qu’une garde temporaire ne se transforme en conflit ?

Lorsqu’un proche ou un pet-sitter garde un animal pendant une période prolongée, mieux vaut formaliser les conditions dès le départ :

Préciser par écrit qu’il s’agit d’une garde temporaire, sans transfert de propriété

Indiquer la durée prévue et les modalités de restitution

S'assurer que les informations d'identification par puce sont à jour

En cas de désaccord, ne pas tenter de récupérer l'animal par la force, privilégier plutôt une démarche juridique

Un écrit clair - qui n'a pas été établi dans le cas de Lucie - peut ainsi permettre d’éviter qu’une simple solution de garde ne débouche sur un litige difficile à résoudre.