Votre chat vous mordille le nez tôt le matin et une simple caresse peut l’encourager à recommencer

Alors que vous êtes encore au fond de votre lit, votre chat vient parfois vous mordiller le nez pour vous réveiller… beaucoup trop tôt. Souvent, ce petit coup de dents est une façon de réclamer de l’attention ou son repas. Et lorsque vous réagissez en lui parlant, en le caressant ou en vous levant, vous pouvez sans le vouloir lui apprendre que cette méthode fonctionne pour obtenir ce qu’il veut !

Si votre chat mordille votre nez tôt le matin, alors que vous dormez encore, il cherche certainement une réaction de votre part (regard, caresse, quelques mots…) et surtout que vous vous leviez.

Pour rappel, nos compagnons aux pattes de velours sont naturellement plus actifs à l’aube et au crépuscule, des périodes qui correspondent à des moments où leurs comportements de recherche et d’alimentation sont plus marqués. Il n’y a donc rien d’étonnant à voir un matou se mettre en mouvement, alors que son humain profite des bras de Morphée.

Mais pourquoi s’en prend-il au nez ? Parce qu’il est facilement accessible dans le lit, et qu’un mordillement à cet endroit du corps provoque presque toujours une réaction. Votre petit félin apprend rapidement ce qui attire votre attention, que vous pouvez involontairement renforcer en lui répondant.

On vous explique : votre chat vous mordille, vous ouvrez les yeux, vous lui parlez ou vous vous levez pour lui donner à manger. Pour lui, cela signifie que son comportement a fonctionné, puisqu’il a obtenu ce qu’il désirait. Il aura donc tendance à recommencer ce geste.

Le conseil de Woopets : que faire si votre chat vous réveille tôt ?

En cas de mordillement, ne récompensez pas votre chat, bien évidemment. Évitez autant que possible de vous lever immédiatement, de jouer avec lui ou de lui servir de la nourriture après votre réveil. Même une caresse ou des mots peuvent suffire à entretenir cette habitude.

Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez ignorer votre compagnon aux longues moustaches toute la journée ! Nous vous invitons à prévoir des moments réguliers de jeu et d’interactions pour satisfaire ses besoins. N’hésitez pas à le stimuler efficacement en lui proposant des puzzles alimentaires ou des recherches de nourriture.

Si le réveil est principalement lié au repas, un distributeur automatique de croquettes peut vous être utile. Et si ce comportement apparaît brutalement ou s’accompagne d’autres changements anormaux (miaulements excessifs, grande fatigue, perte d’appétit…), nous vous recommandons vivement d’en discuter avec votre vétérinaire pour écarter tout souci médical.