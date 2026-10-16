Derrière la clôture d'un chantier du Queens, à New York (États-Unis), un chaton miaulait désespérément. Habituée à nourrir les chats libres de son quartier, une femme a entendu ses pleurs et a décidé de passer à l'action. Une fois entre ses mains, le petit félin a eu une réaction qui en dit long !

Tout a commencé en avril, rapporte Love Meow. Une habitante d'un ensemble de logements sociaux du Queens a sollicité l'association For Animals Inc. pour les chats de son quartier. Depuis son appel à l'aide, une bénévole prénommée Jenn lui prête main-forte en s'occupant de la colonie que cette bonne samaritaine a l'habitude de nourrir.

Fin mai, l'équipe avait déjà capturé et stérilisé plusieurs petits félins avant de les relâcher sur leur territoire (ils sont devenus ce que l'on appelle des « chats libres »). À la mi-septembre, Jenn est revenue sur place pour capturer 4 boules de poils supplémentaires.

© For Animals Inc.

Des pleurs derrière la clôture du chantier

Le lendemain de cette capture réussie, la nourrisseuse a perçu un son qui ne trompe pas : les pleurs d'un chaton. Quelque part dans la zone clôturée d'un chantier, un jeune félin âgé d'environ 9 semaines se sentait seul et appelait à l'aide.

Avec beaucoup de douceur, la bénévole a attiré l'animal apeuré avec de la nourriture alléchante. « Dès que la femme qui l'a trouvé l'a pris, il s'est mis à ronronner dans ses bras », confie l'association.

La nourrisseuse a aussitôt prévenu Jenn, qui est venue chercher le chaton tigré et l'accueille depuis chez elle.

© For Animals Inc.

Déshydraté et infesté de vers

À son arrivée, la boule de poils nommée Ash n'était pas en grande forme. Le chaton était déshydraté, avait des vers et souffrait de diarrhée.

Vermifugé et soigné par sa famille d'accueil, il a recouvré la santé et s'épanouit aujourd'hui pleinement. Il a par ailleurs été testé négatif au FIV et au FeLV (le virus de l'immunodéficience féline et celui de la leucose féline), et sera stérilisé lorsqu'il sera un peu plus âgé.

© For Animals Inc.

Un chaton joueur et câlin

Côté caractère, For Animals Inc. explique que « Ash est super joueur, doux et câlin. Il adore les siestes avec ses humains et les jeux avec les autres chats ». Entre une sieste sur les genoux et une course-poursuite avec ses congénères, le petit matou semble savourer sa seconde chance !

Le plus remarquable ? Sa faculté d'adaptation : « Il est dans une famille d'accueil avec une grande chienne et, sans être encore un grand fan, il s'entend très bien avec elle. » Pour un chaton qui, il y a peu, pleurait derrière une clôture, cette tranquillité face à un animal bien plus imposant que lui mérite d'être soulignée.

Désormais, Ash continue de progresser en foyer d'accueil et de ronronner dans les bras de sa bienfaitrice. Cette dernière le proposera à l'adoption, quand il sera prêt.