Un couple craignait de perdre un chiot mordu par un serpent, mais l'accueil temporaire est devenu une adoption

Dans une forêt américaine réputée pour abriter des serpents à sonnette, un couple est tombé sur 2 chiots livrés à eux-mêmes. L'un d'eux avait la face tellement enflé par une morsure que ses sauveteurs doutaient de le voir survivre... Les bons samaritains ont fait tout leur possible pour le sauver et ont été bien au-delà des simples soins.

Tout a commencé dans une forêt située à flanc de montagne, rapporte Cheezeburger. Un chiot portait la trace d'une morsure de serpent à sonnette, la face très enflée, tandis que sa sœur, qui avait échappé aux reptiles, affichait un air tout aussi abattu. « Quand nous avons trouvé ce petit gars dans la forêt, nous ne savions pas quel combattant il allait être », confie le couple.

Pour redescendre en toute sécurité les jeunes de ce versant, le couple a pu compter sur l'aide de randonneurs présents sur place. Le plan était simple : installer les boules de poils à l'abri, les remettre sur pattes, puis leur trouver un foyer aimant.

À leur arrivée, la première nuit a été la plus redoutée. Le couple ignorait sincèrement si le petit mâle allait survivre et craignait même qu'il ne la passe pas. Pourtant, le chiot a continué à se battre.

Puis le gonflement a lentement diminué, et sa personnalité s'est dévoilée. Le jeune chien apeuré de la forêt a enfin eu la chance d'être simplement un chiot joyeux et avide de découvrir le monde !

Un accueil qui devait rester temporaire

Le couple s'était pourtant mis d'accord : il ne ferait que l'accueillir temporairement. Mais plus il passait du temps avec de lui, plus l'idée de le laisser partir devenait difficile à imaginer. Quelque part en chemin, ses hôtes ont compris qu'il était déjà chez lui… et l'ont adopté.

Restait à lui donner un nom. Ils l'ont alors appelé Boaz, pour toute la force qu'il représente à leurs yeux. Lorsque son adoptante le regarde aujourd'hui, elle ne voit plus le chiot effrayé à la tête gonflée, mais un compagnon heureux et en bonne santé, qui s'est battu pour le droit à la vie.

Sa sœur a aussi trouvé la famille de ses rêves

Rassurez-vous, la sœur de Boaz n'a pas été oubliée. Le frère de son adoptante et ses proches ont décidé de l'adopter ! Ils ont conduit sur plus de 1 000 km jusqu'à son nouveau foyer.

© @thechaotictable / TikTok

La jeune chienne a vu son frère guérir et s'épanouir en un petit compagnon joueur et espiègle. Frère et sœur ont pu jouer ensemble, en bonne santé et entourés d'affection. Désormais, ils ont même de nouveaux amis à 4 pattes en pleine forme avec qui s'amuser !

« J'ai du mal à raconter cette histoire sans avoir la gorge nouée, admet l'adoptante du chiot, [...] tu as vraiment été à la hauteur de ton nom. »