« Sans lui, cela aurait été impossible » : le superbe hommage de l'université au chien d'assistance de cette ancienne militaire (vidéo)

Freedom Green s’attendait à recevoir une blouse blanche pour célébrer une grande étape de son parcours universitaire. Mais elle était loin d’imaginer que son fidèle chien d’assistance, Gus Gus, aurait lui aussi droit à son petit moment de gloire. Une attention pleine de tendresse qui a rendu cette journée encore plus inoubliable.

Certaines histoires nous rappellent à quel point un animal peut transformer une vie. Pour Freedom Green, Gus Gus est bien plus qu’un chien d’assistance : il est un compagnon fidèle qui l’a aidée à surmonter les épreuves et à poursuivre ses rêves. Alors, lorsqu’une belle étape de son parcours universitaire a été célébrée, il était tout naturel que lui aussi reçoive une petite marque de reconnaissance. Une histoire touchante rapportée par The Dodo.

Un chien qui redonne espoir

L’histoire de Freedom et de Gus Gus a commencé à Halloween 2017. C'est alors qu’elle se remettait d’une blessure survenue pendant son service militaire, que la jeune femme a rencontré ce Labrador sable qui est devenu son chien d’assistance et lui a redonné espoir.

« Après ma blessure, je me suis senti perdue », a-t-elle confié à The Dodo. « Puis Gus Gus m’a choisie. Depuis, nous n’avons plus passé une seule nuit séparés. »

© @dr.gusgus / Instagram

Grâce à la présence rassurante du toutou, Freedom a retrouvé confiance en elle et a repris ses études en sciences médicales. Ensemble, ils ont obtenu une licence au Texas, puis un master de recherche à l’Imperial College de Londres, avant de poursuivre leur parcours scientifique aux États-Unis.

« Le soutien de Gus Gus a contribué à rendre possible une éducation que je n’aurais pu qu’espérer auparavant », explique-t-elle.

© @dr.gusgus / Instagram

Leur chemin n’a toutefois pas été sans obstacles. Freedom a notamment dû faire face à des difficultés liées à la présence de son chien dans les établissements universitaires. Mais elle n’a jamais douté de son importance à ses côtés.

« Certains ont même tenté de me convaincre que ce parcours difficile était dû à Gus Gus, mais je savais au fond de moi qu’ils se trompaient. Sans lui, cela aurait été impossible », confie-t-elle.

Pour Freedom, Gus Gus est bien plus qu’un chien d’assistance : c’est le compagnon qui lui a permis de croire à nouveau en ses rêves.

© @dr.gusgus / Instagram

Une surprise émouvante

Alors, quand Freedom est montée sur scène pour célébrer sa soutenance de thèse et recevoir sa blouse blanche, elle savait qu’elle le devait en partie à son fidèle compagnon. L’équipe universitaire en avait aussi conscience et a décidé de réserver une émouvante surprise au duo : la mentor de Freedom, le Dr Tori Baxter, avait en effet prévu un bandana personnalisé pour Gus Gus, avec l’inscription « Gus Gus, candidat chien ».

« Ma première pensée a été : “Comment savaient-ils qu’il adorait les bandanas ?!” Puis j’ai compris qu’ils avaient organisé ce moment spécialement pour lui », raconte Freedom.

Très émue, la jeune femme l’était encore davantage de voir le rôle de son compagnon reconnu publiquement. « Voir cette contribution reconnue publiquement a été extrêmement important pour moi », confie-t-elle.

Aujourd’hui, le duo poursuit son parcours universitaire, toujours aussi inséparable, et se réjouit déjà de célébrer ensemble ses prochaines réussites !