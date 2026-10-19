Un chat et 2 chiens sont sauvés des fumées, puis soignés sur le trottoir par les pompiers de Saint-Quentin (02)

Mardi 13 octobre, vers 17 h 30, un habitant de la rue Marceau, à Saint-Quentin (02), a donné l'alerte en voyant de la fumée s'échapper de la maison de son voisin. En se rendant sur place, les pompiers ont trouvé une habitation envahie par une épaisse fumée et en sont ressortis avec 3 rescapés à 4 pattes. Pour eux, l'intervention ne faisait pourtant que commencer...

Il arrive que l'urgence ne s'arrête pas une fois tout le monde dehors. Les soldats du feu appelés rue Marceau, à Saint-Quentin, dans l'Aisne, ce mardi 13 octobre, l'ont vérifié lors d'une intervention relatée par L'Aisne nouvelle. À leur arrivée, ils ont découvert une maison envahie par une épaisse fumée, où la visibilité était quasiment nulle.

Ils n'ont pourtant pas tardé à ressortir, accompagnés de 3 rescapés : Rouquin, un chat, ainsi que Blue et Papo, 2 chiens. Tous 3 étaient particulièrement éprouvés par les fumées.

Des soins sur le trottoir

Sur le trottoir, une autre mission a aussitôt commencé, plusieurs pompiers s'affairant autour des rescapés. Rouquin et Papo ont notamment reçu des soins à l'oxygène, avec des gestes décrits comme précis.

© L'Aisne Nouvelle

Les images de l'intervention montrent notamment Papo accompagné dehors par les secours, mais aussi Blue et Rouquin qui reprennent leur souffle dans les bras de leurs sauveurs.

Après quelques minutes, le matou et les 2 toutous ont heureusement progressivement repris leurs esprits et retrouvé toute leur vitalité.

© L'Aisne Nouvelle

Un soulagement pour les sapeurs-pompiers, qui n'avaient pas ménagé leurs efforts pour arracher les animaux aux fumées.

L'arrivée de la maîtresse

Pendant que ses animaux reprenaient des couleurs, la propriétaire de l'habitation est arrivée sur les lieux. Elle a pu constater que, malgré l'incendie, ses 3 compagnons à 4 pattes avaient été sauvés grâce à la rapidité et au dévouement des sapeurs-pompiers.

Reste à comprendre ce qui a déclenché le sinistre. Pour l'heure, l'origine de l'incendie demeure indéterminée, même si une hypothèse est avancée : des aliments laissés sur le feu pourraient être à l'origine du départ de feu, une piste qui reste à confirmer.

Ce 13 octobre, Rouquin, Blue et Papo ont en tout cas pu compter sur la rapidité et le dévouement des sapeurs-pompiers. De vrais héros, aussi pour nos animaux !

© L'Aisne Nouvelle

L’info Woopets – Quels sont les bons réflexes à adopter pour protéger ses animaux de compagnie en cas d’incendie ?

En cas d’incendie, chaque seconde compte, et nos animaux de compagnie comptent eux aussi sur nous pour être mis en sécurité. Chiens, chats, lapins ou autres petits compagnons peuvent paniquer face à la fumée et au bruit, ce qui rend leur évacuation parfois difficile. Voici les bons réflexes à adopter pour les protéger sans vous mettre en danger :