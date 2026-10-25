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Seul au bord d'un chemin de terre, ce chiot montre son ventre au cycliste qui s'arrête pour lui (vidéo)


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Sauvetages
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Partis pour une simple balade à vélo dans la campagne brésilienne, Jotto Vieira et un ami ont aperçu, un week-end, une silhouette sombre au bord d'un chemin de terre isolé. Un chiot noir et blanc les attendait là, remuant la queue avant de se rouler sur le dos devant eux. Ce qui n'était qu'une sortie spontanée allait durer un peu plus longtemps que prévu…

Illustration : "Seul au bord d'un chemin de terre, ce chiot montre son ventre au cycliste qui s'arrête pour lui (vidéo)"
© Jotto Vieira

Ce jour-là, rien n'était programmé. Comme le raconte The Dodo, les 2 amis roulaient au gré d'une sortie décontractée, sur une piste de terre perdue dans la campagne du Brésil, lorsqu'une forme poilue et sombre est apparue au loin, juste en retrait du chemin.

En se rapprochant, Jotto Vieira et son compagnon de route ont compris de quoi il s'agissait : un petit noir et blanc, sans personne autour de lui, sur le bord de la route.

Ventre en l'air et premières gorgées d'eau

Loin de se montrer craintif, le petit chien a remué la queue et s'est roulé sur le dos, offrant son ventre à cet inconnu venu avec de bonnes intentions. Le cycliste lui a proposé de l'eau ; après un instant, le toutou s'est mis à boire dans le creux de sa main.

« Nous avons repéré ce petit chien sur la route. Tout seul. Mort de soif et de faim, » a raconté Jotto Vieira par la suite, précisant que le petit rescapé partait désormais pour une balade à vélo, direction la ville.

www.instagram.com/p/DeVSwoaDpum/

Près de 5 km dans les bras de son sauveur

Le laisser là ? Pas question. Le cycliste a soulevé le chiot dans ses bras et s'est lancé sur les quelque 5 km qui le séparaient de la ville la plus proche, bien décidé à mener ce petit passager vers un lieu sûr.

« Si je l'avais laissé là-bas sur la route, il serait mort, le pauvre, » a-t-il confié, évoquant les dangers qu'il redoutait pour l'animal : une bête qui aurait pu s'en prendre à lui ou un camion qui aurait pu le percuter. Son idée était simple : rejoindre la ville pour que quelqu'un adopte ce petit chien, qu'il trouvait très mignon.

Chemin faisant, Jotto Vieira a filmé quelques passages du trajet. On y voit la boule de poils lever les yeux vers son sauveur, avec ce qui ressemble visiblement à de la confiance.

Le cycliste casqué sourit en tenant le chiot noir et blanc contre son torse, sur un chemin de terre rouge
© Jotto Vieira

Un habitant promet de veiller sur lui

Adopter lui-même le chiot ? Impossible : loin de chez lui, en plein périple à vélo, le cycliste n'en avait pas la possibilité. Une fois arrivé dans la ville la plus proche, il a toutefois trouvé un habitant qui a promis de prendre soin du jeune chien.

L'histoire ne s'arrête pourtant pas là. Jotto Vieira s'est engagé à repasser dans cette ville pour prendre des nouvelles du petit rescapé, lui qui n'était venu que pour une sortie improvisée entre amis. Pour lui, cette rencontre tient en une phrase : « Il semble que le Bon Dieu ait mis ce petit chien sur notre chemin, et nous sur le sien. »

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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