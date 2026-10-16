Luna, chienne de 10 ans venue de Californie avec sa famille, a échappé à toutes les recherches pendant plus d'un mois dans le parc national de Yellowstone, aux États-Unis. Le mercredi 14 octobre 2026, alors que l'hiver approchait, elle a été retrouvée dans un piège posé par des bénévoles, puis conduite chez un vétérinaire, rapportait ABC7 New York.

Tout avait commencé le 10 septembre. Ce jour-là, la famille avait laissé Luna dans son chalet, une pancarte demandant de ne pas déranger accrochée à la porte, le temps d'aller explorer Yellowstone, premier parc national des États-Unis, dont les quelque 9 000 km² s'étendent sur le Wyoming, le Montana et l'Idaho. Le service d'entretien a ouvert la chambre, ce que les maîtres pensent être un accident, et la chienne s'en est échappée.

© Katie Boucher / Norris Ark Training and Recovery Center via AP

Katie Boucher, bénévole qui a dirigé les recherches et porte-parole de la famille, raconte la suite : « Le personnel a ensuite poursuivi la chienne dans ce secteur du parc pendant plus de 2 heures, avant que les propriétaires reviennent et découvrent tout ce chaos et la disparition de leur chienne ». La famille a cherché la croisée Jack Russell Terrier / Chihuahua, avant de s'entendre dire qu'elle avait probablement péri, peut-être tuée par un coyote.

Quelques jours après avoir quitté le parc, ses maîtres ont appris que Luna avait été aperçue. Ils ont alors contacté Katie Boucher, présidente du Norris Ark Training and Recovery Center, à Norris (Montana), au nord de Yellowstone. La bénévole a déclaré : « Je ne peux pas imaginer ce que je ressentirais si je prenais les vacances d'une vie, en quête de souvenirs dans l'un des plus beaux endroits du monde, et que j'y perdais un membre de ma famille. »

Aperçue jusque dans les lodges du parc

Dans ce parc où vivent grizzlis, loups et autres prédateurs, la chienne de 10 ans au pelage blanc, aux oreilles pointues et au collier gris, a pourtant multiplié les apparitions : on l'a vue traverser des carrefours, déambuler entre les logements des employés et pousser jusqu'à entrer dans des lodges par leurs portes automatiques. Selon Katie Boucher, elle a refait, pas à pas, le parcours suivi par sa famille la veille de sa disparition, se glissant dans les restaurants ou les commerces qu'ils avaient visités, puis cherchant refuge dans les résidences du personnel et les magasins. Adoptée après une première année passée dans la rue, elle a montré, toujours d'après la bénévole, de solides instincts de survie pendant sa longue cavale.

Habitants et touristes l'appelaient par son nom ou lui couraient après, ce qui déclenchait un réflexe de fuite et l'enfonçait davantage dans le parc, explique Katie Boucher. Marie Jaskula, qui vit dans la région et tient l'un des magasins de Yellowstone, a placardé des affiches à chaque entrée pour inviter les visiteurs à ouvrir l'œil. Elle insiste : « On n'insistera jamais assez sur l'importance de ne pas poursuivre le chien. Tout le monde voit ce petit chien filer à travers le carrefour ou près des logements d'employés, et le premier réflexe est d'appeler son nom et de lui courir après. »

© Marie Jaskula / Katie Boucher via AP

Une dernière semaine pour la retrouver

Les bénévoles ont posé une cage-trappe, garnie non pas de nourriture, susceptible d'attirer les ours ou d'autres animaux sauvages, mais de morceaux d'un T-shirt et d'une taie d'oreiller appartenant à la famille, afin d'attirer Luna par l'odeur des siens. Le temps pressait : Katie Boucher dormait dans un camping réservé aux employés saisonniers, dont la fermeture était fixée au lundi suivant, et cette semaine était la dernière où elle pouvait encore chercher la chienne.

Le mercredi 14 octobre 2026, c'est dans ce dispositif de capture que la bénévole et l'un des humains ont découvert Luna. Ils l'ont conduite chez un vétérinaire, où elle a été examinée dans l'après-midi, tenue dans les bras de son maître. Katie Boucher a confié : « J'ai pleuré tout le trajet depuis le parc jusqu'ici. »

Après plus d'un mois dehors, la chienne est amaigrie mais alerte, résume la bénévole.