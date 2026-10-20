Narbonne : abandonnée dans une benne à ordures, cette chienne avait la muselière scotchée sur le museau

Le dimanche 18 octobre 2026, le refuge Arpan de Narbonne (Aude), sollicité par la police municipale, est venu en aide à une chienne abandonnée dans un conteneur à ordures, une muselière scotchée sur le museau, rapportait actu.fr . L'équipe l'a depuis rebaptisée Hope.

Les habitants de la rue Mosaïque, à Narbonne (11), ont fait une triste découverte dimanche. Une trouvaille qui les a scandalisés et choqués, tout autant que les membres de l'équipe d'Arpan (Au Refuge et Pension des Animaux du Narbonnais), refuge local fondé en 1999 et sollicité sur ce sauvetage.

Ce jour-là, des riverains qui venaient déposer leurs poubelles dans la benne à ordures ont été stupéfaits d'y découvrir une chienne abandonnée. Elle portait non seulement une muselière, mais cette dernière était, en plus, collée autour de son museau avec du ruban adhésif.

« Abandonner un chien dans ces conditions… Je n’ai pas les mots »

Les témoins se sont empressés d'en informer les forces de l'ordre. C'est la police municipale qui est intervenue et a contacté le refuge Arpan. L'association a dépêché des bénévoles sur les lieux et pris la chienne en charge.

« Elle ne pouvait pas signaler sa présence. Elle était tout simplement condamnée à mourir dans les ordures », déplore Coline, membre du refuge. Pourtant témoin de toutes sortes de maltraitances et de souffrances infligées aux animaux, elle explique n'avoir que rarement vu un geste pareil ; la structure d'accueil audoise, qui parle d'un acte « inacceptable », dit avoir ressenti honte et incompréhension devant cette découverte.

« Le contexte est difficile pour tout le monde, mais comment peut-on en arriver là ? On voit beaucoup de choses horribles, mais abandonner un chien dans ces conditions… je n’ai pas les mots. C’est honteux d’agir avec autant de cruauté. »

« Bien la remettre sur pattes »

À son arrivée au refuge, la rescapée se trouvait dans un état préoccupant et était déshydratée. L'équipe a choisi de l'appeler Hope, car malgré ce qu'elle a subi, l'espoir est désormais permis pour elle grâce à son sauvetage.

« On va prendre le temps de bien la remettre sur pattes et ensuite, on tentera de lui trouver une famille pour qu’elle puisse profiter de l’amour qu’elle mérite », promet Coline. Hope va ainsi pouvoir tourner cette triste page de sa vie et en écrire une nouvelle, bien plus heureuse.

Le refuge Arpan a indiqué qu'une procédure en justice pourrait être engagée. L'association languedocienne demande à toute personne détenant des informations sur cet abandon à les lui transmettre afin de faire avancer l'enquête.