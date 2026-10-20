Interdite de détenir des animaux, elle utilisait sa mère de 99 ans pour justifier la présence de 35 chiens chez elle

En Californie, une opération menée par les autorités du comté de Solano a permis de découvrir des dizaines de chiens dans des conditions préoccupantes, au sein d’une propriété déjà connue des services locaux. Selon KTVU FOX 2 , au moins 15 animaux ont été retirés des lieux lors d’une perquisition organisée dans le cadre d’une enquête pour cruauté envers les animaux. L’affaire fait suite à des antécédents judiciaires impliquant Susan Anthony, qui avait notamment fait l’objet de poursuites liées à l’élevage de Carolina Dogs.

Les services de contrôle animalier du comté de Solano et le bureau du shérif sont intervenus le jeudi 15 octobre sur une propriété de Vallejo en Californie (Etats-Unis). Cette opération, réalisée dans le cadre d’un mandat de perquisition, s’inscrivait dans une enquête en cours concernant des soupçons de cruauté envers les animaux.

15 chiens retirés pour le moment

Sur place, les agents ont découvert de nombreux chiens vivant dans des espaces exigus, ainsi que des déjections animales à l’intérieur de l’habitation. Le sergent Rex Hawkins, du bureau du shérif, a décrit les lieux comme une maison présentant les caractéristiques d’un logement où les canidés sont accumulés en grand nombre, sans que leurs conditions de vie puissent être correctement assurées.

L'après-midi, au moins 15 chiens avaient été retirés de la propriété et conduits au refuge du comté. L'intervention faisait suite à de nombreuses plaintes déposées par des riverains au fil du temps. Ces derniers évoquaient notamment des odeurs persistantes liées aux excréments des animaux et des aboiements quotidiens particulièrement difficiles à supporter.

Pour Joanna Morrison, une voisine, l’intervention des autorités représente un soulagement. Elle a expliqué être heureuse que des mesures soient enfin prises pour offrir aux chiens un environnement plus adapté, tout en améliorant le quotidien des habitants du quartier.

Susan Anthony conteste la situation et défend son engagement auprès des chiens

La propriété est associée à Susan Anthony, une femme qui avait déjà fait l’objet de procédures judiciaires en lien avec l’élevage de Carolina Dogs, une race qu’elle présente comme rare et originaire d’Amérique du Nord.

Selon les informations rapportées par KTVU FOX 2, Susan Anthony a indiqué que plus de 35 chiens vivaient sur le terrain. Elle affirmait toutefois que les animaux appartenaient à sa mère, âgée de 99 ans, et non à elle-même. Elle expliquait que ses propres chiens avaient été saisis par les autorités du comté en 2024 et qu’une décision judiciaire lui interdisait depuis de posséder des chiens. Elle a fait appel de cette mesure.

Susan Anthony a également tenu à rappeler son investissement personnel dans cette race, expliquant qu’elle travaillait avec ces chiens depuis 1999 et qu’elle avait consacré beaucoup de temps et d’argent à leur élevage, à leur entretien et à l’accompagnement d’autres personnes souhaitant apprendre à s’en occuper.

Pendant la perquisition, elle a tenté de montrerle terrain aux journalistes, mais les agents de contrôle animalier l’ont avertie qu’elle risquait d’être arrêtée si elle entravait l’exécution du mandat.

Cette intervention s’inscrit dans un dossier plus ancien, marqué par des problèmes signalés sur la propriété et des procédures liées à la détention de chiens.

L'avenir des chiens n'est pas encore fixé

À ce stade, les informations disponibles ne précisent pas le devenir de tous les animaux présents sur la propriété ni les suites exactes de la procédure en cours. L’objectif immédiat de l’intervention reste de retirer les chiens des conditions jugées préoccupantes et de permettre aux autorités de poursuivre leurs investigations.