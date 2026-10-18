Déjà interdite de détenir des animaux, elle cachait 53 chiens et chevaux dans des conditions alarmantes

En intervenant dans une ferme de la région du Fricktal dans le nord de la Suisse, le service du vétérinaire cantonal argovien a établi un constat particulièrement alarmant. Il y a, en effet, découvert des animaux insuffisamment nourris, des boxes plonges dans le noir et des enclos s'étant transformés en véritables bourbiers. Ledit service y a secouru et procédé à la saisie de 40 chiens et 13 chevaux.

Le service vétérinaire s'est rendu dans cette exploitation agricole du Fricktal, dans le canton d'Argovie, le lundi 5 octobre. Il y a retrouvé et saisi 40 chiens, des Bergers Australiens et des Border Collies pour la plupart, ainsi que 13 chevaux Appaloosa, soit 53 animaux au total, rapportait le média suisse 20 minutes.

Le constat dressé sur place décrivait des animaux privés d'une nourriture suffisante, des boxes où la lumière n'entrait pas et des enclos dont le sol n'était plus que boue.

© Canton d'Argovie

L'inspection a également mis en évidence l'absence de litière et de matériel de couchage, ainsi que l'absence d'eau potable. Chez les chiens - dont plusieurs chiots -, le service vétérinaire a en outre relevé une socialisation insuffisante, tandis que les chevaux souffraient des manquements dans les soins qui leur étaient apportés.

L'un de ces équidés, dont le mauvais état de santé était dû à d'anciennes blessures, a malheureusement dû être euthanasié.

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Une interdiction prononcée en février et ignorée

Cette ferme avait déjà reçu la visite des autorités au mois de février. Elles y avaient constaté les mêmes infractions et prononcé contre la propriétaire une interdiction de détention d'animaux, un ordre que l'intéressée avait manifestement choisi d'ignorer.

L'opération du 5 octobre s'est déroulée en présence de la police, et ses frais ont été mis à la charge de la propriétaire.

Accusée de manquements graves, elle fait désormais l'objet d'une plainte annoncée : selon le communiqué de la Chancellerie cantonale, les services vétérinaires vont la poursuivre pour violations répétées de la législation sur la protection des animaux.