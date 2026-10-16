« Nous ne l'abandonnerons pas » : laissé pour mort au fond d'une ruelle, ce chien paralysé s'accroche à la vie

Alerté par un passant, l'association Logan's Legacy 29 a recueilli en juillet un petit chien blanc découvert couché dans une ruelle, incapable de se servir de ses pattes arrière. Baptisé Aioli, il a laissé ses soignants perplexes, car les radiographies ne révélaient aucune blessure ; il lui a pourtant fallu une semaine de soins pour tenter de prendre appui sur ses pattes.

Son histoire, relayée par The Dodo, a débuté par un appel urgent reçu par Suzette Hall, de Logan's Legacy 29. Un homme de sa communauté venait de trouver un petit chien blanc allongé dans une ruelle et, constatant que l'animal ne bougeait pas, il avait aussitôt contacté l'association.

Lorsque Suzette Hall est arrivée sur place, le chien, probablement abandonné, n'avait pas quitté l'endroit où il avait été découvert, le pelage lourdement feutré. Le passant lui avait apporté de la nourriture et de l'eau en espérant que quelqu'un viendrait l'aider. Devant ses pattes arrière inertes, la sauveteuse a immédiatement redouté qu'il ait été percuté par une voiture, sans que rien ne vienne le confirmer. Sur Facebook, elle a décrit la scène : « Il était simplement allongé là, incapable de bouger ses pattes arrière, souffrant beaucoup et tout seul. »

© Logan's Legacy 29

Des radiographies qui n'expliquent rien

Elle l'a soulevé avec précaution et l'a conduit au Camino Pet Hospital pour un examen d'urgence. Si les clichés n'ont montré aucune blessure évidente, le chien, répondant désormais au nom d'Aioli, ne parvenait toujours pas à utiliser ses pattes arrière.

Face à ce cas déroutant, l'équipe a choisi une caisse confortable, un traitement à base de stéroïdes, du repos et beaucoup d'affection, dans l'espoir qu'il finisse par marcher à nouveau. Suzette Hall l'affirmait sur Facebook : « Nous ne l'abandonnons pas ». Elle se disait convaincue qu'il avait une chance de retrouver l'usage de ses pattes.

© Logan's Legacy 29

Debout au bout d'une semaine

Après une semaine de soins ininterrompus, Aioli a surpris ses soignants en tentant de s'appuyer sur ses pattes arrière. Suzette Hall l'a annoncé aussitôt : « Il commence à se tenir debout ».

Ses appuis se sont affermis au fil des jours, puis, 10 jours plus tard, il a tenté de marcher sous les yeux de ses soignants, Suzette Hall en tête, qui l'ont ainsi regardé faire ses premiers pas. « Voir ces petites pattes bouger et le voir faire ces pas, c'est comme assister à un miracle sous mes yeux », confiait-elle.

© Logan's Legacy 29

De nouveau sur ses 4 pattes

Fin août, Aioli avait retrouvé le contrôle de ses pattes arrière et trottinait dès qu'il en avait l'occasion. Une blessure au coude a bien provoqué un léger contretemps, mais il était redevenu lui-même et prêt à chercher une famille pour toujours.

Un peu plus de 2 mois après son sauvetage, le petit chien poursuit ses progrès avec des séances de laser spécialisées et de la physiothérapie, pour lui donner, selon Suzette Hall, les meilleures chances de continuer à s'améliorer. Il attend désormais son foyer définitif, après avoir réappris à marcher auprès de ceux qui l'ont secouru.