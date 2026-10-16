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3 mois après, ce chien revoit les 2 employés qui l'ont découvert squelettique dans le poste électrique où il se cachait


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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À Saint-Louis dans l'Etat du Missouri (Etats-Unis), 2 employés de la compagnie d'électricité Ameren ont contribué au sauvetage d'un chien livré à lui-même et dans un état de maigreur extrême, repéré aux abords d'un poste électrique, relaie KMOV / First Alert 4. Pris en charge par une association locale, l'animal a depuis trouvé un foyer.

Illustration : "3 mois après, ce chien revoit les 2 employés qui l'ont découvert squelettique dans le poste électrique où il se cachait"
© Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Ed Schmidt et Anthony Hall travaillent pour Ameren, une entreprise énergétique  privée qui fournit principalement de l’électricité et du gaz. Ils ont fait cette rencontre en juillet dernier. Le quadrupède se tenait alors caché dans un abri aux abords du poste électrique Page à Saint-Louis.

Les 2 techniciens ont aussitôt contacté l'association Stray Rescue of St. Louis, pour l'informer de la situation, et cette dernière a ensuite recueilli le chien errant.

« Je viens de donner mon sandwich à ce chien. Mais ça en valait la peine »

Ce jour-là, en attendant l'arrivée des bénévoles, Anthony Hall n'a pas hésité à offrir son déjeuner au chien, qui était affamé. « Il a mangé à peu près la moitié de mon sandwich à la dinde, et là je me suis dit : zut, il a toujours faim. », a raconté l'employé avant de poursuivre :

« Alors je suis allé chercher le reste… Je viens de donner mon sandwich à ce chien. Mais ça en valait la peine. »

L'équipe de Stray Rescue of St. Louis est arrivée sur les lieux et a trouvé le canidé caché au fond de l'abri, derrière un tas d'éléments métalliques. L'une des bénévoles est parvenue à gagner sa confiance en lui offrant quelques saucisses, puis lui a passé une laisse autour du cou, avant de le faire monter à bord de sa voiture.

Sparks se cachait dans un abri dans un poste électrique
© Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Un chien maigre et faible, mais amical et reconnaissant

Le chien s'est d'emblée montré très doux et amical. Il a même essayé de sauter de lui-même dans le véhicule, mais il était trop affaibli pour y parvenir. La bénévole l'y a aidé, comme on peut le voir dans la vidéo du sauvetage postée sur la page Facebook de Stray Rescue of St. Louis  . La voici : 

Le toutou a reçu le nom de Sparks (étincelles), en l'honneur de ses 2 sauveteurs.

Sparks était très maigre, mais amical
© Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Les retrouvailles, 3 mois après

Le jeudi 15 octobre, 3 mois après ce sauvetage, Ed Schmidt et Anthony Hall ont pu retrouver leur protégé qui est désormais en pleine forme et a repris du poids. Cela a été un grand moment de joie, d'émotion et de reconnaissance pour le trio.

Sparks retrouve ses sauveurs
© KMOV / First Alert 4

Entre-temps, Sparks a été adopté. Il s'habitue bien à son nouveau foyer, assure la personne qui l'a accueilli.

Sparks est aujourd'hui en pleine forme et heureux
© KMOV / First Alert 4
Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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