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Une habitante découvre 8 chatons abandonnés sous la bâche rose d'une remorque abandonnée dans son jardin et cherche de l’aide


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Intriguée par une remorque déposée sur son terrain et recouverte d'une bâche, une habitante a été stupéfaite d'y découvrir 8 chatons abandonnés et âgés quelques semaines seulement. Elle s'est empressée de leur trouver l'aide dont ils avaient grand besoin.

Illustration : "Une habitante découvre 8 chatons abandonnés sous la bâche rose d'une remorque abandonnée dans son jardin et cherche de l’aide"
© River Cities Humane Society for Cats

Un matin, une habitante de Louisiane, aux Etats-Unis, a remarqué une remorque abandonnée dans son jardin. Cette dernière était recouverte d'une bâche rose qui cachait quelque chose, rapportait The Dodo. Elle est sortie voir de quoi il s'agissait.

Elle a soulevé la toile avec précaution et, sous le choc, a découvert une cage où se tenaient 8 chatons.

La remorque en bois garée près d'un pin, la cage dissimulée sous une bâche
© River Cities Humane Society for Cats

Elle a tout de suite su qu'il lui fallait de l'aide et a contacté River Cities Humane Society for Cats, un refuge consacré aux chats et basé à Monroe dans le nord-est de l'Etat américain. Cette association a vite dépêché des sauveteurs sur place.

Un sauveteur ouvre la cage posée sur le plateau de la remorque
© River Cities Humane Society for Cats

Les 8 chatons abandonnés étaient couverts de puces. Âgés de 1 à 2 mois, ils semblaient issus de portées différentes. Michaela Taylor, de l'association, le reconnaît : « Nous ne savons pas depuis combien de temps ils étaient là. »

Deux chatons clairs derrière le grillage de la cage, sous la bâche
© River Cities Humane Society for Cats

Ni le refuge ni la propriétaire des lieux ne savent qui a laissé ces petits félins dans une caisse, ni comment ils ont atterri dans ce jardin. Sur Facebook, l'association a surtout salué le geste de l'habitante : « Nous sommes très reconnaissants qu'elle se soit arrêtée pour vérifier et que nous ayons pu aider. »

Le temps d'apprendre à être des chats

Installés au refuge, les 8 rescapés vont bien. Entourés des bénévoles, ils prennent du poids, s'épanouissent de jour en jour et apprennent, tout simplement, à être des chats.

Six chatons blancs, crème et tigrés lèvent la tête dans une caisse bleue
© River Cities Humane Society for Cats

Il faudra toutefois patienter avant de pouvoir les accueillir, puisqu'ils ne seront pas proposés à l'adoption avant 2 mois environ, le temps de recevoir toutes leurs vaccinations et d'être stérilisés. Ce n'est qu'ensuite que chacun pourra rejoindre son foyer définitif et connaître enfin la vie heureuse qu'ils méritent.

Pour le refuge, cette découverte illustre un enjeu plus large : « C'est un parfait exemple de l'importance de la stérilisation ». L'association ajoute qu'il s'agit de l'un des meilleurs moyens d'éviter que d'autres chatons ne se retrouvent dans une situation semblable, et rappelle que des solutions à bas coût ainsi que des programmes d'aide existent localement pour les personnes qui en ont besoin.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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