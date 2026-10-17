Trouvés derrière un salon de manucure, une chatte et ses 5 chatons ont failli ne pas passer la semaine (vidéo)

Derrière un salon de manucure du Bronx aux États-Unis, une chatte et ses 5 chatons se cachaient à l'abri des regards, si mal en point que les petits n'auraient peut-être pas tenu une semaine de plus. L'équipe de l'association The Cat Collective Rescue NY les a mis à l'abri juste à temps, comme le relate Love Meow .

Mani, Pedi, Tips, Baby Buff et Polly Polish... Les 5 chatons ont hérité de prénoms qui rappellent le lieu de leur découverte, et le thème est resté. Leur mère, elle, s'appelle Frenchie.

Au moment de la découverte, le tableau n'avait rien de réjouissant. Les chatons étaient gravement malades, certains souffrant d'une diarrhée sévère. Sans secours ni soins intensifs, les jeunes félins n'auraient pas survécu. Leur mère était à bout de forces tandis que ses bébés déclinaient, ce qui a fait de leur mise à l'abri une véritable course contre la montre.

Une mère réduite à la peau sur les os

Lors de sa découverte, Frenchie n'avait plus que la peau sur les os. Elle avait puisé jusque dans ses dernières réserves pour allaiter ses 5 chatons, tandis qu'elle-même restait le ventre vide.

Sa douceur a marqué tous ceux qui l'ont croisée. « C'est l'un des chats les plus doux que j'aie jamais rencontrés. », confie The Cat Collective Rescue NY. « Elle prend ses médicaments sans rechigner. Elle se frotte contre vos jambes. Elle lève les yeux vers vous et pousse le miaulement le plus doux. »

The Cat Collective Rescue NY

Des soins jour et nuit

Dès le premier jour, les 6 rescapés ont bénéficié de soins en continu : médicaments, compléments alimentaires pour aider les petits à reprendre des forces, alimentation spéciale, nettoyage constant et litières changées plusieurs fois par jour. Chacun était surveillé de près et couvert d'attentions, une première pour une famille qui vivait jusque-là de restes dans la rue.

Parmi les 5 chatons, Polly Polish, la plus petite, était aussi la plus fragile. Entre la vie et la mort, elle réclamait davantage d'aide que ses frères et sœurs. C'est alors que Nicola Jones, une bénévole qui prend en charge les cas les plus délicats, s'est proposée pour la remettre sur patte. Grâce à ses soins attentifs, la minuscule boule de poils a obtenu la chance dont elle avait tant besoin.

Cette prise en charge est tombée à un moment déjà compliqué pour l'association, qui a persévéré malgré des ressources limitées. Heureusement, elle n'était pas seule. En plus de Nicola, une famille d'accueil assurait des soins quotidiens constants, et toute une communauté s'est mobilisée autour des chatons.

The Cat Collective Rescue NY

Les bêtises reprennent le dessus

Depuis leur sauvetage, les chatons prennent du poids, mangent seuls et se renforcent de jour en jour. Ceux qui nécessitaient une surveillance permanente sont devenus de vrais jeunes félins qui veulent explorer le monde et amusent la galerie avec leurs facéties ! Tips mène les bêtises, Mani et Pedi le suivent de près, et Baby Buff tient le rythme.

Quant à Polly Polish, celle dont personne n'était sûr qu'elle s'en sortirait, elle suit aujourd'hui ses frères et sœurs sans peine. Pour l'association, le message est clair : elle a sorti cette famille de la rue, mais c'est la communauté qui l'a vraiment sauvée, de la bénévole qui a veillé sur la plus fragile aux personnes qui ont partagé leur histoire.

The Cat Collective Rescue NY

Frenchie cherche un foyer

Reste la maman. Après avoir tant donné à ses petits, Frenchie cherche désormais un foyer définitif, un endroit où ce serait enfin elle que l'on dorlote. Arrivée amaigrie, toujours douce et ronronnante, elle a bien mérité son happy ending !