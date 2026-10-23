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« R2D2 a doucement poussé le chaton hors du tuyau » : un robot d’inspection devenu sauveteur


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Découvert dans un tuyau d'évacuation à West Valley City, dans l'Utah (Etats-Unis), un petit chaton a été secouru sain et sauf grâce à un équipement sur mesure, rapportait WPTZ. La municipalité de West Valley City a partagé sur sa page Facebook, le 12 octobre, une vidéo de l'intervention.

Illustration : "« R2D2 a doucement poussé le chaton hors du tuyau » : un robot d’inspection devenu sauveteur"
© West Valley City Government / Facebook

Les chats ont souvent tendance à se mettre dans des situations délicates, en particulier lorsqu'ils se sentent en danger ou sont à la recherche de ressources. Ceux qui vivent dans les rues, par exemple, peuvent se faufiler sous les capots des voitures ou dans d'autres endroits improbables où ils pensent trouver sécurité et chaleur, alors qu'ils se mettent ainsi en péril. 

Ici, un chaton s'est retrouvé pris au piège dans un conduit d'évacuation d'eau de pluie.

Un robot d'inspection reconverti en engin de sauvetage

Face à la situation, les agents ont fait appel à R2D2. Conçu sur mesure, ce robot à roues télécommandé embarque une caméra en direct et des lumières.

D'ordinaire, la machine sert à inspecter des canalisations, et non à secourir des chatons coincés. Dans sa publication, la ville a d'ailleurs glissé que R2D2 pouvait désormais ajouter le rôle de sauveteur de chaton à sa liste de fonctions.

« R2D2 a doucement poussé le chaton hors du tuyau »

Sur les images, l'appareil se charge de la dernière étape de l'opération, que la municipalité résume en ces termes : « R2D2 a doucement poussé le chaton hors du tuyau, jusque dans les bras d'un membre de l'équipe ». Il a, en effet, obligé le petit félin à la robe colourpoint à se diriger vers la sortie. On entend même ce dernier pousser un miaulement de désapprobation.

Le chaton poussé vers la sortie par R2D2
© West Valley City Government / Facebook

Au terme de l'intervention, le jeune chat, recueilli par un membre de l'équipe, ne semblait pas blessé.

Le chaton après son sauvetage
© West Valley City Government / Facebook

Ce sauvetage insolite illustre la manière dont des outils initialement destinés à des tâches techniques peuvent se révéler précieux dans des circonstances inattendues. Pour ce minet chanceux, l'ingéniosité des équipes de West Valley City aura fait toute la différence, offrant à cette mésaventure une issue heureuse.  

Voici la vidéo : 

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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