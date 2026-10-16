Ils cherchaient un chien à adopter, des miaulements en ont décidé autrement

Parfois, les projets les mieux arrêtés prennent une tout autre tournure. C'est ce qu'a vécu un couple qui, installé depuis moins d'une semaine dans un logement acceptant les animaux, regardait déjà du côté des refuges pour chiens. Un petit chaton prénommé Xanathar en a décidé autrement, comme le raconte l'auteure du message partagé sur Reddit .

Après des années passées dans des appartements qui refusaient les animaux, l'auteure du message connue sous le nom de Powerful_Mango_3746 sur Reddit avait la conviction que le prochain compagnon de son foyer serait un chien.

D'ailleurs, les refuges étaient déjà passés en revue… jusqu'à ce que son fiancé entende des miaulements dans un bâtiment abandonné, juste à côté de son lieu de travail. C'est là que le couple a fait la connaissance avec une minuscule boule de poils noire et blanche qu'ils ont décidé d'appeler Xanathar.

Des débuts incertains pour le petit chat

La première semaine avec ce petit chat a été remplie d'incertitudes. Le chaton souffrait en effet de malnutrition, il était couvert de puces, et c'est surtout son œil manquant qui inquiétait le couple. Malgré tout, comme le décrivent ses nouveaux maîtres : « c'est un petit battant ».

Le couple a bien sûr pris les choses en main : Xanathar a été traité contre les puces et vermifugé, et le parcours des vaccinations et des rappels a commencé. Pendant les consultations chez le vétérinaire, sa nouvelle maman raconte d'ailleurs pleurer déjà plus que lui !

© u/Powerful_Mango_3746 / Reddit

Des recherches restées vaines

Le couple a également cherché pendant plusieurs jours d'autres chatons ou la mère, sans rien trouver. D'après le diagnostic vétérinaire, Xanathar est né sans un œil, et ses nouveaux maîtres pensent que c'est pour cette raison que sa mère, ou un humain, l'a abandonné.

Ces derniers ont d'ailleurs tenu à préciser ce point dans leur message pour rassurer les internautes qui auraient craint que le chaton ait été séparé de sa famille.

© u/Powerful_Mango_3746 / Reddit

Apprendre à manger comme un gentleman

Aujourd'hui, le petit moustachu semble bien s'intégrer à sa nouvelle vie, même s'il a un vrai défi à relever : apprendre à manger proprement ! Le petit Xanathar plonge en effet tout son visage dans sa nourriture et marche dedans, si bien qu'il est pour le moment toujours un peu… orange.

Sa maîtresse jure pourtant qu'il a bien été baigné ! Le couple l'essuie chaque jour, mais il est nourri si souvent que les photos d'un chaton propre restent rares...

Comme ils l'avouent eux-mêmes, cette aventure est une grande première pour l'auteure du message et son fiancé, qui n'avaient jamais eu de chaton de leur vie. Qu'importe : le couple affirme sa détermination à rendre heureuse cette petite boule de poils et à lui offrir un endroit où elle se sente en sécurité.

Une chose est sûre : quelques miaulements venus d'un bâtiment abandonné ont suffi à faire basculer les projets du couple et à offrir à Xanathar l'avenir rempli d'amour qu'il n'osait espérer...