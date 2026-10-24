Une chienne se cache derrière un siège de bus, les caméras révèlent ce qu'elle venait de fuir

À Lexington, dans le Kentucky (États-Unis), un employé de la compagnie de transport Lextran a découvert une chienne errante cachée derrière un siège de son bus. Sur le moment, personne ne s'expliquait comment cette croisée Shar-Pei / Labrador de 3 ans avait pu monter à bord. Les images de vidéosurveillance ont livré une réponse qui a ému l'association chargée de la recueillir. Et son histoire ne s'est pas arrêtée là...

Son histoire, relayée par FOX 56 News, a été racontée par la Lexington Humane Society le mardi 14 juillet sur sa page Facebook, peu après la découverte de l'animal. Un employé de Lextran venait de repérer, derrière un siège, une chienne qui semblait terrifiée, et nul ne savait alors d'où sortait cette voyageuse imprévue.

Pour en avoir le cœur net, il a fallu se replonger dans les enregistrements de la caméra du véhicule. Et ce qu'ils montraient expliquait sans doute l'état dans lequel la chienne avait été trouvée...

Ce que révèle la vidéosurveillance

Les images montraient un coyote aux trousses de la chienne, quelques instants avant la découverte. Le conducteur, qui avait remarqué la scène, n'a pas attendu : il a immobilisé le bus et en est descendu pour chasser l'animal sauvage. Celui-ci a fini par faire demi-tour.

C'est précisément à ce moment-là que la fugitive a saisi sa chance. Pendant que son sauveur tenait le coyote à distance, elle est montée sans bruit dans l'autobus et s'est cachée derrière un siège. Le chauffeur, lui, ne s'est aperçu de rien. Cette fuite, reconstituée grâce aux images, a ému les membres de l'association à laquelle la rescapée a ensuite été confiée.

Plusieurs noms, puis une famille

Confiée à la Lexington Humane Society dans la foulée, la croisée Shar-Pei / Labrador y a reçu le prénom Lexy, qui fait référence à son trajet inattendu à bord d'un bus de la compagnie Lextran.

Le 14 juillet, l'association la présentait comme prête à rencontrer sa future famille et conviait les personnes intéressées à venir faire sa connaissance, à Macomb, afin de lui offrir la fin heureuse de son voyage.

« Elle est intelligente, affectueuse et tellement craquante que même son petit derrière tout fripé mériterait son propre fan-club. Vraiment ! Dès que vous la rencontrerez, vous comprendrez », a écrit la Lexington Humane Society sur Facebook.

Dès le mercredi suivant, l'association faisait savoir que Lexy avait été adoptée et rejoignait un foyer pour de bon. Pour cette passagère clandestine, le voyage s'achève donc dans une famille !