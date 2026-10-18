  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Chiens d'assistance : une éducatrice emmène ses deux Labradors au chevet de sa grand-mère tout juste opérée (vidéo)

Chiens d'assistance : une éducatrice emmène ses deux Labradors au chevet de sa grand-mère tout juste opérée (vidéo)


Ecrit par Ludivine Beaurin dans la catégorie Emotion
Ajouter Woopets à vos sources préférées
Lire dans l'app
Lien copié ✓

Se remettre d'une opération loin de chez soi n'a rien de simple. Pour cette grand-mère tout juste opérée, le réconfort est arrivé sur 4 pattes : 2 Labradors d'assistance formés par sa petite-fille ont en effet obtenu le droit de venir lui rendre visite à la clinique. Une petite attention qui ne peut que redonner le sourire !

Illustration : "Chiens d'assistance : une éducatrice emmène ses deux Labradors au chevet de sa grand-mère tout juste opérée (vidéo)"
Photo d'illustration

Spécialiste de l’éducation des chiens d’assistance, Molly Micou a récemment offert un magnifique moment d’émotion à sa grand-mère, qui venait de subir une opération du fémur. Pour lui apporter un peu de douceur dans cette période de convalescence, elle lui a fait une belle surprise en lui rendant visite à la clinique orthopédique, accompagnée de 2 de ses protégés à 4 pattes. Un moment plein de tendresse, partagé sur Instagram par le compte @raised.by.pro.sidequester et relayé par DogTime.

2 Labradors calmes au chevet de leur mamie

Tout au long de la séquence, les 2 Labradors sont restés assis tranquillement à côté de leur grand-mère, sans faire d'histoires. Ils semblaient avoir compris que l'heure n'était ni à la course ni au jeu.

© @raised.by.pro.sidequester / Instagram

Ces boules de poils sont simplement restées tout près d'elle, comme si elles avaient saisi que leur mamie avait besoin, ce jour-là, d'un supplément de douceur.

Pas de bonds enthousiastes ni de mouvements brusques : les 2 chiens ont offert leur présence avec un calme touchant. Difficile de savoir ce qui se passait réellement dans leur tête, mais leur attitude paisible n'est pas passée inaperçue.

© @raised.by.pro.sidequester / Instagram

Il faut dire que les chiens peuvent parfois apporter une présence rassurante dans les moments délicats. Leur proximité, leur douceur et ces petites attentions du quotidien suffisent souvent à réchauffer les cœurs. Et cette visite en est une jolie illustration !

Un sourire retrouvé

De son côté, la grand-mère n'a pas pu dissimuler son sourire en apercevant ces 2 boules de poils. Visiblement heureuse de rencontrer ces toutous, elle les a caressés doucement et leur a même offert quelques friandises. De quoi rendre cette rencontre encore plus agréable pour tout le monde !

www.instagram.com/reel/DeFusS2u3U4/

Cette parenthèse canine lui a apporté un réconfort bienvenu et a égayé des journées qui, après une opération, n'ont rien de facile. Entre les soins, le repos et les contraintes liées à la convalescence, une visite aussi inattendue a certainement permis de lui changer les idées et de lui redonner un peu d'énergie.

Grâce à cette tendre attention, Molly a offert à sa grand-mère bien plus qu'une simple visite : un véritable instant de bonheur, de douceur et d'amour. Comme quoi, parfois, il suffit juste de 2 Labradors bienveillants et de quelques caresses pour faire naître un sourire qui vaut de l'or…

Photo de Ludivine Beaurin

Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web

Historienne reconvertie dans la rédaction web, Ludivine a toujours adoré l’écriture et les animaux. Maîtresse de 6 adorables chats, elle trouve beaucoup d’inspiration dans les facéties de ses boules de poils.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Triste de voir son chiot Bouvier Bernois boudé par toute la ferme, ce maître organise une rencontre avec une brebis qui va tout changer (vidéo) Emotion

Triste de voir son chiot Bouvier Bernois boudé par toute la ferme, ce maître organise une rencontre avec une brebis qui va tout changer (vidéo)

Mouton, chat, chèvres, cochon, poules : aucun animal de la ferme n'a répondu aux approches de Marlie, une jeune...

07:24 | Par K. Ayari