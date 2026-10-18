Chiens d'assistance : une éducatrice emmène ses deux Labradors au chevet de sa grand-mère tout juste opérée (vidéo)

Se remettre d'une opération loin de chez soi n'a rien de simple. Pour cette grand-mère tout juste opérée, le réconfort est arrivé sur 4 pattes : 2 Labradors d'assistance formés par sa petite-fille ont en effet obtenu le droit de venir lui rendre visite à la clinique. Une petite attention qui ne peut que redonner le sourire !

Spécialiste de l’éducation des chiens d’assistance, Molly Micou a récemment offert un magnifique moment d’émotion à sa grand-mère, qui venait de subir une opération du fémur. Pour lui apporter un peu de douceur dans cette période de convalescence, elle lui a fait une belle surprise en lui rendant visite à la clinique orthopédique, accompagnée de 2 de ses protégés à 4 pattes. Un moment plein de tendresse, partagé sur Instagram par le compte @raised.by.pro.sidequester et relayé par DogTime.

2 Labradors calmes au chevet de leur mamie

Tout au long de la séquence, les 2 Labradors sont restés assis tranquillement à côté de leur grand-mère, sans faire d'histoires. Ils semblaient avoir compris que l'heure n'était ni à la course ni au jeu.

© @raised.by.pro.sidequester / Instagram

Ces boules de poils sont simplement restées tout près d'elle, comme si elles avaient saisi que leur mamie avait besoin, ce jour-là, d'un supplément de douceur.

Pas de bonds enthousiastes ni de mouvements brusques : les 2 chiens ont offert leur présence avec un calme touchant. Difficile de savoir ce qui se passait réellement dans leur tête, mais leur attitude paisible n'est pas passée inaperçue.

© @raised.by.pro.sidequester / Instagram

Il faut dire que les chiens peuvent parfois apporter une présence rassurante dans les moments délicats. Leur proximité, leur douceur et ces petites attentions du quotidien suffisent souvent à réchauffer les cœurs. Et cette visite en est une jolie illustration !

Un sourire retrouvé

De son côté, la grand-mère n'a pas pu dissimuler son sourire en apercevant ces 2 boules de poils. Visiblement heureuse de rencontrer ces toutous, elle les a caressés doucement et leur a même offert quelques friandises. De quoi rendre cette rencontre encore plus agréable pour tout le monde !

Cette parenthèse canine lui a apporté un réconfort bienvenu et a égayé des journées qui, après une opération, n'ont rien de facile. Entre les soins, le repos et les contraintes liées à la convalescence, une visite aussi inattendue a certainement permis de lui changer les idées et de lui redonner un peu d'énergie.

Grâce à cette tendre attention, Molly a offert à sa grand-mère bien plus qu'une simple visite : un véritable instant de bonheur, de douceur et d'amour. Comme quoi, parfois, il suffit juste de 2 Labradors bienveillants et de quelques caresses pour faire naître un sourire qui vaut de l'or…