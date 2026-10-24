Un chiot Berger Australien s'échappe le jour d'un rendez-vous médical : un quartier d'Hazebrouck (59) a mis plus de 3 semaines à le rattraper

Pendant plus de 3 semaines, un jeune Berger Australien de 6 mois a tenu en échec les habitants du quartier du Nouveau-Monde, à Hazebrouck (Nord). Saphir, que sa maîtresse Marie-France Carlu venait d'adopter, s'était échappé alors qu'elle se rendait à un rendez-vous médical, et il errait dans les rues depuis la fin du mois de septembre. Son escapade, relayée par La Voix du Nord , s'est achevée un vendredi après-midi, après bien des tentatives restées vaines…

Une adoption commence parfois par une grosse frayeur. Marie-France Carlu en sait quelque chose ! Ce jour-là, à la fin du mois de septembre, cette dame gravement malade était venue à Hazebrouck pour un rendez-vous médical. Elle devait auparavant déposer chez sa fille, Saphir, le Berger Australien qu'elle venait d'accueillir, mais celui-ci lui a subitement faussé compagnie.

Épouvantée à l'idée que le chiot puisse « être écrasé ou provoquer un accident », sa maîtresse a immédiatement lancé les recherches tandis que le jeune toutou commençait à errer dans le quartier.

Des rondes à pied, à vélo et à trottinette

Dès la fin septembre, les habitants du quartier du Nouveau-Monde ont, eux-aussi, tenté d'attraper le fugueur. La mobilisation de quartier a d'ailleurs pris de l'ampleur, avec des rondes organisées, réunissant une dizaine de personnes à pied, à vélo et même à trottinette.

Rien n'y a fait. Les tentatives d'approche se sont multipliées, certaines menées à quelques centimètres seulement de la boule de poils, mais l'espiègle Berger refusait chaque fois de se laisser prendre. Les semaines ont passé sans que personne ne parvienne à mettre la main sur lui...

Une cage, et surtout le calme

C'est finalement une cage qui a mis fin à l'escapade. Le dispositif avait été installé sur le terrain d'une habitante, qui avait donné son accord, et Saphir s'y est retrouvé piégé un vendredi après-midi.

L'habitante qui a accueilli la cage sur son terrain se dit ravie du dénouement : « Il a été pris sans difficulté, nous ne sommes pas allés le voir pour le laisser tranquille et tout s’est bien passé. »

© SPA - Refuge de Saint-Omer

Après plus de 3 semaines dehors, le jeune Berger Australien a été examiné par un vétérinaire : il est sain et sauf. Pour Marie-France Carlu comme pour les habitants du Nouveau-Monde, ce feuilleton de début d'automne se termine bien, et c'est un vrai soulagement !

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