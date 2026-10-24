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Un chiot Berger Australien s'échappe le jour d'un rendez-vous médical : un quartier d'Hazebrouck (59) a mis plus de 3 semaines à le rattraper


Ecrit par Ludivine Beaurin dans la catégorie Faits Divers
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Pendant plus de 3 semaines, un jeune Berger Australien de 6 mois a tenu en échec les habitants du quartier du Nouveau-Monde, à Hazebrouck (Nord). Saphir, que sa maîtresse Marie-France Carlu venait d'adopter, s'était échappé alors qu'elle se rendait à un rendez-vous médical, et il errait dans les rues depuis la fin du mois de septembre. Son escapade, relayée par La Voix du Nord, s'est achevée un vendredi après-midi, après bien des tentatives restées vaines…

Illustration : "Un chiot Berger Australien s'échappe le jour d'un rendez-vous médical : un quartier d'Hazebrouck (59) a mis plus de 3 semaines à le rattraper"
© La Voix du Nord

Une adoption commence parfois par une grosse frayeur. Marie-France Carlu en sait quelque chose ! Ce jour-là, à la fin du mois de septembre, cette dame gravement malade était venue à Hazebrouck pour un rendez-vous médical. Elle devait auparavant déposer chez sa fille, Saphir, le Berger Australien qu'elle venait d'accueillir, mais celui-ci lui a subitement faussé compagnie.

Épouvantée à l'idée que le chiot puisse « être écrasé ou provoquer un accident », sa maîtresse a immédiatement lancé les recherches tandis que le jeune toutou commençait à errer dans le quartier.

Des rondes à pied, à vélo et à trottinette

Dès la fin septembre, les habitants du quartier du Nouveau-Monde ont, eux-aussi, tenté d'attraper le fugueur. La mobilisation de quartier a d'ailleurs pris de l'ampleur, avec des rondes organisées, réunissant une dizaine de personnes à pied, à vélo et même à trottinette.

Rien n'y a fait. Les tentatives d'approche se sont multipliées, certaines menées à quelques centimètres seulement de la boule de poils, mais l'espiègle Berger refusait chaque fois de se laisser prendre. Les semaines ont passé sans que personne ne parvienne à mettre la main sur lui...

Une cage, et surtout le calme

C'est finalement une cage qui a mis fin à l'escapade. Le dispositif avait été installé sur le terrain d'une habitante, qui avait donné son accord, et Saphir s'y est retrouvé piégé un vendredi après-midi.

L'habitante qui a accueilli la cage sur son terrain se dit ravie du dénouement : « Il a été pris sans difficulté, nous ne sommes pas allés le voir pour le laisser tranquille et tout s’est bien passé. »

© SPA - Refuge de Saint-Omer

Après plus de 3 semaines dehors, le jeune Berger Australien a été examiné par un vétérinaire : il est sain et sauf. Pour Marie-France Carlu comme pour les habitants du Nouveau-Monde, ce feuilleton de début d'automne se termine bien, et c'est un vrai soulagement !

L'info Woopets - Que faire si votre chien fugue ?

La fugue d'un chien est toujours une source d’inquiétude, mais quelques bons réflexes peuvent vous aider à le retrouver plus vite :

  • Gardez votre calme et appelez-le d’une voix douce, sans lui courir après ;

  • Cherchez dans les environs, notamment dans ses lieux de promenade habituels ;

  • Alertez votre entourage et partagez sa photo sur les réseaux sociaux ;

  • Signalez sa disparition à l’I-CAD et contactez les vétérinaires, les refuges et les fourrières du secteur ;

  • Restez vigilant s’il se trouve près d’une route : ne vous mettez jamais en danger pour le récupérer ;

  • Gardez espoir ! Chaque signalement compte pour retrouver votre compagnon et le serrer de nouveau dans vos bras.

Photo de Ludivine Beaurin

Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web

Historienne reconvertie dans la rédaction web, Ludivine a toujours adoré l’écriture et les animaux. Maîtresse de 6 adorables chats, elle trouve beaucoup d’inspiration dans les facéties de ses boules de poils.

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