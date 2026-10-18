Springer Anglais : sorti d'un logement insalubre avec 84 autres animaux, ce rescapé prend une belle revanche lors d'un concours particulier (vidéo)

Secouru par la RSPCA dans une maison de Tickhill, dans le Yorkshire du Sud en Angleterre, où 84 chiens et 2 chats vivaient au milieu d'une crasse épaisse de plusieurs centimètres, Jax, un Springer Anglais, y aurait passé sa première année de vie, selon sa propriétaire. Un an après le sauvetage, il a été inscrit à un concours canin, dont il est reparti avec un prix.

Jax faisait partie des 84 chiens et 2 chats découverts par la RSPCA dans cette maison de Tickhill, près de Doncaster (South Yorkshire), dans le nord de l'Angleterre, rapportait Express.co.uk. Plusieurs d'entre eux étaient devenus chiens policiers au sein de la police du Grand Manchester.

Sur TikTok, sa maîtresse, qui publie sous le nom de @jaxthespaniel, a mis en images la vie du Springer Anglais avant et après son sauvetage. Dans la légende de la vidéo, elle évoque 8 mois passés dans ces conditions ; dans son commentaire, elle parle plutôt d'une première année complète : « Il a vécu sa première année de vie complète dans ces conditions épouvantables. »

Sur place, 9 agents de l'association avaient trouvé plus de 30 Spaniels entassés dans l'escalier et sur le palier, tandis que plusieurs pièces étaient recouvertes du sol au plafond d'excréments et de saleté, sur plusieurs centimètres d'épaisseur. Des conditions qualifiées d'épouvantables.

Un vétérinaire a examiné 46 de ces chiens : 14 étaient gravement amaigris, tandis que d'autres souffraient de blessures non soignées ou d'infections aux oreilles. L'un des canidés avait une patte avant cassée, qui a pu être soignée avec succès.

Un podium pour le « meilleur chien rescapé »

Un an après le sauvetage, selon la propriétaire, celle-ci a inscrit Jax à un concours canin. Il y a décroché la 1re place dans la catégorie Best Rescue, celle du meilleur chien rescapé, ainsi que la 2e place pour la queue la plus frétillante, Waggiest Tail.

En septembre 2026, sa maîtresse a dressé de lui un tout autre portrait que celui du chien sorti de cette maison :

« Aujourd'hui, en septembre 2026, c'est le chien le plus heureux, le plus sain et le plus affectueux de la planète. Sa vie est désormais pleine d'amour et de câlins, comme il l'a toujours mérité. »

Quand il ne galope pas dehors ou ne parcourt pas les sentiers des bois, le toutou se love contre elle sur le canapé, ou s'occupe avec ses jouets et ses os à mâcher. La vidéo qui compare sa vie d'avant et d'après a fait réagir de nombreux internautes : l'un d'eux s'amuse de voir ces rescapés, autrefois sales malgré eux, se salir désormais de bon cœur, tandis qu'un autre a écrit : « Les spaniels sont tellement purs : après tout ce traumatisme et cette négligence, ils remuent encore la queue dès qu'un humain est là. »

Voici la vidéo en question :