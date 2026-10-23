Un chien s'agrippant à un tronc au bord des chutes fait confiance à 3 plongeurs qui lui offrent des friandises

Les pompiers d'Elyria, dans l'Etat de l'Ohio (États-Unis), ont été appelés pour un jeune chien aperçu dans l'eau, tout près des chutes de la rivière Black (Black River) : l'animal se tenait agrippé à un tronc, où sa laisse paraissait bloquée. 3 plongeurs ont été mobilisés et ont fini par le ramener sur la berge. Le rescapé, dont le propriétaire reste inconnu, attend désormais au refuge du comté de Lorain, rapportait Fox 8 Cleveland WJW le jeudi 22 octobre 2026.

Les chutes de la Black River, à Elyria, comptent parmi les points d'eau les plus dangereux du nord-est de l'Ohio. C'est pourtant sous le pont de Mussey Avenue que l'animal a été repéré le mercredi 21 octobre. Collier au cou, il s'agrippait à un tronc, et sa laisse paraissait s'être coincée dans le bois.

Aux yeux de Kevin Szabo, chef adjoint des pompiers d'Elyria, le quadrupède au pelage noir avait tout l'air d'un croisé Labrador, une race pourtant à l'aise dans l'eau, ce qui ne l'a pas empêché de se retrouver très vite en fâcheuse posture.

Des friandises et une bouée pour le ramener sur la berge

Pour les soldats du feu, une intervention rapide s'imposait : il s'agissait de tirer le canidé de ce mauvais pas, mais aussi d'éviter qu'un passant ne tente l'aventure lui-même et ne finisse par devoir être secouru à son tour. « Quelqu'un d'autre va passer et vouloir agir, et nous aurons alors un apprenti sauveteur à secourir à son tour ; nous ne pouvons pas laisser cela arriver », a expliqué Szabo.

Les plongeurs de la Swift Water Rescue Team ont donc été appelés en renfort. 3 d'entre eux ont progressé vers le chien, près des chutes, et ont gagné sa confiance en lui offrant des friandises. Ils ont ensuite pu lui passer une bouée autour du corps, puis le porter jusqu'à la rive.

Pompiers et plongeurs, comme les témoins de la scène, ont pu respirer une fois l'animal hors de l'eau.

« C'était super. Le chien est arrivé en remuant la queue, prêt pour la photo. C'était littéralement le chien le plus cool. Il avait l'air de se la couler douce, comme s'il voulait revenir à la caserne avec nous. »

Un rescapé sans puce ni médaille

Le jeune chien a ensuite été conduit au Lorain County Dog Kennel, le refuge du comté de Lorain. Il n'a pas mis longtemps à conquérir la responsable des lieux et son équipe, qui l'ont nommé River.

Reste une inconnue de taille : qui est son maître ? Sans puce d'identification ni médaille, impossible pour le moment de remonter jusqu'à lui. Kelsey Leftwich, responsable du chenil, en tire une conclusion simple. « Je pense que c'est une leçon sur l'importance de déclarer son chien : il n'a pas à venir ici, on n'a pas de frais de récupération à payer, et il rentre chez lui. »

Si personne ne se présente d'ici mardi (27 octobre), River sera proposé à l'adoption. Les sauveteurs ne se font guère de souci sur ses chances de trouver un nouveau foyer, à en croire Kevin Szabo. « J'imagine qu'il y aura des centaines de candidats. J'ai déjà dit au chef des pompiers que je voulais le garder à la caserne si personne ne le prend. »

En attendant, toute personne susceptible d'aider à retrouver ses maîtres est invitée à contacter le Lorain County Dog Kennel.