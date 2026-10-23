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« Tous doivent être rasés pour raisons médicales » : 22 chiens négligés sont confiés à une association


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Dans le comté de Jefferson, en Alabama (Etats-Unis), 22 petits chiens ont été retirés d'une situation d'accumulation d'animaux et de négligence. Recueillis par l'association locale Greater Birmingham Humane Society, ils passent depuis entre les mains des vétérinaires, et leur remise en état demandera du temps avant qu'une adoption puisse être envisagée.

Illustration : "« Tous doivent être rasés pour raisons médicales » : 22 chiens négligés sont confiés à une association"
© Greater Birmingham Humane Society / Facebook

Les équipes de contrôle et de soins animaliers ainsi que les vétérinaires de la Greater Birmingham Humane Society ont répondu le vendredi 16 octobre 2026 à un cas impliquant des chiens qui avaient besoin d'une aide immédiate, comme le rapportait AL.com. Les 22 animaux ont été cédés à l'association, qui a depuis entrepris d'évaluer l'état de chacun et de les soigner.

Beaucoup de ces petits chiens, des croisés Schnauzers et Caniches toys pour la plupart, sont arrivés avec un pelage si emmêlé qu'il a fallu les raser pour raisons médicales. Des amas de poils aussi épais peuvent provoquer un inconfort, gêner les mouvements et entraîner d'autres soucis de santé.

Les 22 chiens vivaient dans des conditions déplorables
© Greater Birmingham Humane Society / Facebook

Chaque chien passe désormais un examen vétérinaire, reçoit ses vaccins et est évalué pour d'éventuels besoins médicaux supplémentaires. Allison Black Cornelius, directrice générale de la  Greater Birmingham Humane Society, a décrit l'état dans lequel les animaux ont été accueillis.

« Je dirais que probablement aucun de ces chiens n'a jamais su ce que c'était de marcher sur l'herbe. Ils sont terriblement emmêlés. Ils sont maintenant examinés par nos vétérinaires. Ils sont vaccinés et tous doivent être rasés pour raisons médicales. »

Une longue route avant l'adoption

L'association ne cache pas que le chemin sera long. Soins vétérinaires, toilettage et rééducation continue devront précéder toute mise à l'adoption, tandis que le coût d'une telle prise en charge, pour autant d'animaux à la fois, s'annonce important.

Pour y faire face, la Greater Birmingham Humane Society lance un appel aux dons. Les fonds récoltés financeront les examens, le toilettage et les autres services nécessaires pendant la convalescence des 22 chiens ; les personnes qui souhaitent contribuer peuvent passer par la page de dons de l'organisation.

Les chiens sont désormais entre de bonnes mains
© Greater Birmingham Humane Society / Facebook

Quant à la suite, la directrice l'a résumée en une phrase.

« Dès qu'ils seront autorisés et en bonne santé, ils seront proposés à l'adoption. »

D'ici là, les rescapés poursuivent leurs examens et leurs soins auprès des équipes de l'association.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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