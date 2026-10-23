« Tous doivent être rasés pour raisons médicales » : 22 chiens négligés sont confiés à une association

Dans le comté de Jefferson, en Alabama (Etats-Unis), 22 petits chiens ont été retirés d'une situation d'accumulation d'animaux et de négligence. Recueillis par l'association locale Greater Birmingham Humane Society, ils passent depuis entre les mains des vétérinaires, et leur remise en état demandera du temps avant qu'une adoption puisse être envisagée.

Les équipes de contrôle et de soins animaliers ainsi que les vétérinaires de la Greater Birmingham Humane Society ont répondu le vendredi 16 octobre 2026 à un cas impliquant des chiens qui avaient besoin d'une aide immédiate, comme le rapportait AL.com. Les 22 animaux ont été cédés à l'association, qui a depuis entrepris d'évaluer l'état de chacun et de les soigner.

Beaucoup de ces petits chiens, des croisés Schnauzers et Caniches toys pour la plupart, sont arrivés avec un pelage si emmêlé qu'il a fallu les raser pour raisons médicales. Des amas de poils aussi épais peuvent provoquer un inconfort, gêner les mouvements et entraîner d'autres soucis de santé.

Chaque chien passe désormais un examen vétérinaire, reçoit ses vaccins et est évalué pour d'éventuels besoins médicaux supplémentaires. Allison Black Cornelius, directrice générale de la Greater Birmingham Humane Society, a décrit l'état dans lequel les animaux ont été accueillis.

« Je dirais que probablement aucun de ces chiens n'a jamais su ce que c'était de marcher sur l'herbe. Ils sont terriblement emmêlés. Ils sont maintenant examinés par nos vétérinaires. Ils sont vaccinés et tous doivent être rasés pour raisons médicales. »

Une longue route avant l'adoption

L'association ne cache pas que le chemin sera long. Soins vétérinaires, toilettage et rééducation continue devront précéder toute mise à l'adoption, tandis que le coût d'une telle prise en charge, pour autant d'animaux à la fois, s'annonce important.

Pour y faire face, la Greater Birmingham Humane Society lance un appel aux dons. Les fonds récoltés financeront les examens, le toilettage et les autres services nécessaires pendant la convalescence des 22 chiens ; les personnes qui souhaitent contribuer peuvent passer par la page de dons de l'organisation.

Quant à la suite, la directrice l'a résumée en une phrase.

« Dès qu'ils seront autorisés et en bonne santé, ils seront proposés à l'adoption. »

D'ici là, les rescapés poursuivent leurs examens et leurs soins auprès des équipes de l'association.