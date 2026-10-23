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« Rien pour rendre un sauvetage facile » : 3 chiens bloqués, plus de 5 heures de descentes en rappel


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Bloqués au pied d'une paroi rocheuse près de Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides (Canada), 3 chiens ont été rendus à leur propriétaire au terme de plus de 5 heures de descente en rappel dans la pluie, le froid et l'obscurité qui s'installait.

Illustration : "« Rien pour rendre un sauvetage facile » : 3 chiens bloqués, plus de 5 heures de descentes en rappel"
© Éric Dussault

Le lundi 12 octobre 2026, l'organisme Sauvetage Animal Rescue a été appelé à intervenir dans les Laurentides, au Québec, pour une opération complexe menée avec la SPCA locale et la Régie incendie des Monts, rapportait QUB info. 3 chiens étaient bloqués au bas d'une falaise depuis plusieurs heures et devaient être secourus d'urgence. Au départ, on pensait même qu'une personne se trouvait avec eux, ce qui explique la présence de plusieurs unités d'urgence, a précisé Éric Dussault, directeur général et fondateur de l'organisme.

Les animaux s'étaient aventurés en montagne, tout près du Parc de tyroliennes de Sainte-Agathe-des-Monts, et auraient fait une chute de près de 10 mètres. Le déroulé reste une hypothèse : selon Éric Dussault, les chiens se seraient sauvés, un premier serait tombé et les 2 autres auraient possiblement voulu le suivre.

« C’est l’une de nos interventions difficiles. On était dans une falaise, dans un secteur qu’on ne connaissait pas, dans le froid, la pluie et la noirceur qui s’installait jouaient contre nous »

Trois chiens serrés sur un replat de terre, au pied d'un rocher couvert de lichen
© Éric Dussault

« Rien pour rendre un sauvetage facile »

Apeurés, les chiens imposaient la prudence : pour les rejoindre, il fallait descendre en rappel, une technique qui repose sur un cordage, le long de la paroi, en pleine forêt. Steven Amorosa, membre de l'organisme, qui a lui-même sorti l'un des chiens, décrit une pente où branches et feuilles mouillées rendaient le sol glissant, tandis que le matériel se prenait dans les branchages.

« On était en pleine forêt, donc le terrain était en pente, il y avait des branches, des feuilles mouillées qui rendaient le sol glissant. Rien pour rendre un sauvetage facile, tout notre matériel s’entremêlait dans les branches »

Steven Amorosa, casqué, tient une corde rouge à deux mains dans une pente boisée
© Éric Dussault

Il fallait prendre son temps pour ne pas s'accrocher, tout en faisant vite, car les chiens commençaient à avoir froid, résume le sauveteur. Au total, 8 personnes ont été dépêchées sur place, et le premier chien a été remonté alors que la noirceur s'installait. Éric Dussault l'affirme : « C’était hors de question qu’on quitte en laissant 2 chiens sur place jusqu’au lendemain matin ».

Une bénévole en casque vert fluo et gilet jaune à flanc de pente, une corde verte tendue dans la forêt d'automne
© Éric Dussault

Pendant plus de 5 heures, l'équipe a enchaîné les descentes en rappel le long de la paroi rocheuse, jusqu'à un premier plateau, puis un second, là où les 3 chiens avaient atterri. Steven Amorosa et une collègue sont ensuite redescendus en duo pour sortir les 2 derniers au même moment. « On voulait les sortir au même moment pour leur éviter du stress », explique-t-il.

C'est finalement à 21 h, dans le noir le plus complet, que les 2 derniers chiens ont été extirpés de leur fâcheuse position, avant d'être réunis avec leur propriétaire, qui les attendait.

Un petit chien au poil blanc et gris lève la tête parmi les feuilles mortes, derrière un tronc couché
© Éric Dussault

Steven Amorosa classe cette intervention parmi celles qui l'ont le plus marqué : « C’est définitivement dans mon top 5 des sauvetages les plus mémorables ».

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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