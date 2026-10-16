Découvert couvert de sang et extrêmement mal en point, Machete ne voulait pas quitter un autre chien, blessé lui aussi et présenté comme son ami. Leur émouvante histoire, racontée par The Dodo dans une vidéo partagée sur sa chaîne YouTube et relayée par Cuteness , s'est poursuivie jusqu'à ce que les 2 chiens, après des mois de soins, soient prêts à être adoptés via l'organisation Los Adoptables, à Ensenada au Mexique.

Lorsqu'on l'a trouvé, sa douleur était visible. Il n'a pourtant pas quitté son compagnon, blessé lui aussi. Le récit ne dit rien de l'origine de ces blessures, ni du jour où la scène s'est déroulée.

© The Dodo / YouTube

Secouru par un bon samaritain

Secouru par un bon samaritain, le rescapé a rapidement montré confiance et affection envers les personnes qui s'occupaient de lui.

C'est ce que la vidéo met en avant : d'après The Dodo, ce chien continuait d'aimer les humains malgré tout ce qu'il avait traversé. Parmi les réactions laissées sous la publication, un internaute a écrit : « J'en ai les larmes aux yeux ». Un autre a commenté : « J'ai perdu foi en l'humanité en voyant son dos, mais vous me l'avez rendue en le sauvant. ».

Guéris après des mois de convalescence

Après une opération et des mois de convalescence, Machete et son congénère ont guéri l'un et l'autre. Tous 2 étaient alors prêts à commencer une nouvelle vie et à être adoptés via Los Adoptables, à Ensenada en Basse-Californie (Mexique).

© The Dodo / YouTube

Pour conclure, l'article remercie les personnes qui ont aidé à sauver ces 2 chiens et qui s'emploient à leur trouver un foyer définitif.

Machete et son compagnon d'infortune espèrent désormais trouver la famille aimante qu'ils méritent afin de tirer définitivement un trait sur leur triste passé et profiter pleinement de leur nouveau départ.

Voici la vidéo de The Dodo consacrée à Machete :