Persuadé de sauver un chiot blessé, un garçon s'attache à lui mais découvre sa véritable identité chez le vétérinaire

Convaincu de venir en aide à un chiot abandonné, un garçon prénommé Levi a ramené chez lui un petit animal blessé trouvé au bord de la route. La visite chez le vétérinaire a réservé une surprise à toute la famille, et le rescapé a depuis été confié à un centre de soins de Detroit, où il s'est remis.

Tout a commencé au bord d'une route, lorsqu'un enfant nommé Levi a repéré une petite silhouette qu'il a prise pour un chiot laissé à son triste sort. Sans attendre, le garçon l'a recueilli et ramené à la maison pour le mettre en sécurité. Son émouvante histoire, racontée par The Dodo, a vite pris une tournure inattendue.

La petite boule de poils souffrait d'une patte cassée et avait besoin d'aide. Avec ses parents, Levi l'a donc conduite chez le vétérinaire, et c'est là que la nouvelle est tombée : le prétendu chiot, baptisé Kojo par ses bienfaiteurs, n'était pas un chien mais un jeune coyote. Passée la surprise, la famille s'est réjouie d'avoir pu tendre la main à un animal sauvage en détresse.

© Detroit Animal Welfare Group

Kojo a ensuite été confié à une structure spécialisée, le Detroit Animal Welfare Group (DAWG) dans l'Etat du Michigan (Etats-Unis) en l'occurrence. La patte enveloppée dans un bandage, le jeune canidé a reçu tous les soins nécessaires ; il s'est vite rétabli et s'est adapté à la vie au centre.

© Detroit Animal Welfare Group

Un trio bientôt rendu à la nature

Le petit rescapé n'y vit d'ailleurs pas seul. « Il est élevé avec 2 autres coyotes sauvages, et ils seront tous relâchés d'ici un mois environ », a expliqué Kelley LaBonty, fondatrice et directrice exécutive du Detroit Animal Welfare Group. Ses soigneurs ont hâte de voir les 3 canidés retrouver ensemble la nature.

© Detroit Animal Welfare Group

De son côté, Levi n'a pas tourné la page une fois son protégé entre de bonnes mains. Avec ses proches, il continue de prendre des nouvelles de Kojo, et la famille a même fait un don à l'établissement. Le jeune coyote doit sa survie à ce garçon qui lui a tendu la main ce jour-là, au bord de la route.

« Nous avons tous été comblés par le petit Kojo », a conclu Kelley LaBonty, qui se dit reconnaissante qu'il ait pu être soigné avant de regagner son milieu. En attendant cette échéance, fixée à un mois environ, Kojo partage le quotidien de ses 2 compagnons au centre.