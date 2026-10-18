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Persuadé de sauver un chiot blessé, un garçon s'attache à lui mais découvre sa véritable identité chez le vétérinaire


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Convaincu de venir en aide à un chiot abandonné, un garçon prénommé Levi a ramené chez lui un petit animal blessé trouvé au bord de la route. La visite chez le vétérinaire a réservé une surprise à toute la famille, et le rescapé a depuis été confié à un centre de soins de Detroit, où il s'est remis.

Illustration : "Persuadé de sauver un chiot blessé, un garçon s'attache à lui mais découvre sa véritable identité chez le vétérinaire"
© Detroit Animal Welfare Group

Tout a commencé au bord d'une route, lorsqu'un enfant nommé Levi a repéré une petite silhouette qu'il a prise pour un chiot laissé à son triste sort. Sans attendre, le garçon l'a recueilli et ramené à la maison pour le mettre en sécurité. Son émouvante histoire, racontée par The Dodo, a vite pris une tournure inattendue.

La petite boule de poils souffrait d'une patte cassée et avait besoin d'aide. Avec ses parents, Levi l'a donc conduite chez le vétérinaire, et c'est là que la nouvelle est tombée : le prétendu chiot, baptisé Kojo par ses bienfaiteurs, n'était pas un chien mais un jeune coyote. Passée la surprise, la famille s'est réjouie d'avoir pu tendre la main à un animal sauvage en détresse.

Le jeune coyote roulé en boule sur une couverture jaune dans une boîte
© Detroit Animal Welfare Group

Kojo a ensuite été confié à une structure spécialisée, le Detroit Animal Welfare Group (DAWG) dans l'Etat du Michigan (Etats-Unis) en l'occurrence. La patte enveloppée dans un bandage, le jeune canidé a reçu tous les soins nécessaires ; il s'est vite rétabli et s'est adapté à la vie au centre.

Kojo couché sur une couverture zébrée, une patte bandée de blanc
© Detroit Animal Welfare Group

Un trio bientôt rendu à la nature

Le petit rescapé n'y vit d'ailleurs pas seul. « Il est élevé avec 2 autres coyotes sauvages, et ils seront tous relâchés d'ici un mois environ », a expliqué Kelley LaBonty, fondatrice et directrice exécutive du Detroit Animal Welfare Group. Ses soigneurs ont hâte de voir les 3 canidés retrouver ensemble la nature.

Un jeune coyote debout dans un enclos grillagé garni de paille et d'abris en bois
© Detroit Animal Welfare Group

De son côté, Levi n'a pas tourné la page une fois son protégé entre de bonnes mains. Avec ses proches, il continue de prendre des nouvelles de Kojo, et la famille a même fait un don à l'établissement. Le jeune coyote doit sa survie à ce garçon qui lui a tendu la main ce jour-là, au bord de la route.

« Nous avons tous été comblés par le petit Kojo », a conclu Kelley LaBonty, qui se dit reconnaissante qu'il ait pu être soigné avant de regagner son milieu. En attendant cette échéance, fixée à un mois environ, Kojo partage le quotidien de ses 2 compagnons au centre.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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